"نمو" تكسب 80 نقطة.. وقيم التداول تصعد 356 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 3.5 في المائة لتغلق عند 2394 نقطة رابحة 80 نقطة، وارتفعت قيم التداول 356 في المائة بنحو 974 ألف ريال لتصل إلى 1.2 مليون ريال، بمعدل 8.3 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 339 في المائة بنحو 50 ألف سهم متداول لتصل إلى 64 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.39 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 157 في المائة بنحو 91 صفقة لتصل إلى 149 صفقة. وارتفعت سهم "ثوب الأصيل" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 23.52 ريال، مقابل تراجع سهمي "الصمعاني" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 35 ريالا، يليه "ريدان" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 11.32 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 918 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 131 ألف ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 88 ألف ريال.