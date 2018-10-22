الأسهم السعودية تمحو معظم خسائر الجلسة .. المؤشر في مسار أفقي 4 جلسات

تراجعت الأسهم السعودية طفيفا لتغلق عند 7648 نقطة فاقدة 11 نقطة بنسبة 0.15 في المائة، لتستمر السوق في مسار أفقي في الجلسات الأربع الأخيرة، حيث الإغلاقات في نطاق واحد وضيق. ودائما ما تجد السوق في الجلسات الأخيرة قوة شرائية تعوض معظم الخسائر، خاصة أن السوق تتداول بمكررات ربحية جيدة في ظل تحقيق نمو في ربحية الشركات. وتزايد حدة التذبذب والنشاط المتزايد سيكون عند ظهور معظم نتائج الشركات واتضاح معالم سير ربحية السوق، خاصة في القطاعات القيادية.

وتواجه السوق مقاومة عند مستويات 7730 نقطة بينما الدعم عند مستويات 7400 نقطة، وتجاوز مستويات المقاومة سيعزز من شهية المخاطرة، ما يدفع بالسوق لمستويات قريبة من 8000 نقطة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7660 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7403 نقاط فاقدا 3.3 في المائة، في نهاية الجلسة عوض المؤشر معظم الخسائر ليغلق عند 7648 نقطة فاقدا 11 نقطة بنسبة 0.15 في المائة.

وارتفعت السيولة 19 في المائة بنحو 946 مليون ريال لتصل إلى 5.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 46 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 22 مليون سهم متداول لتصل إلى 211 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.39 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 14 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 122 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المصارف" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.17 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 4 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 3.6 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 3.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 43 في المائة بقيمة 2.4 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 4 في المائة بقيمة 242 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 111.20 ريال، يليه "سامبا" بنسبة 6.45 في المائة ليغلق عند 33 ريالا، وحل ثالثا "الأهلي" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 45.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفا للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 8.91 ريال، يليه "الخزف" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 20.10 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند 16.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بنسبة 17 في المائة بقيمة 988 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 883 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 10 في المائة بقيمة 547 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية