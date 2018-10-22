مدينة الأعمال في لندن تواجه خسائر الوظائف مع اقتراب "بريكست"

يبدي المسؤولون في مبنى جيلدهال الإداري في قلب لندن سيتي، مركز الأعمال في العاصمة البريطانية، أسفهم إزاء الخسارة البطيئة للوظائف الناجمة عن "بريكست"، لكنهم واثقون من أمر واحد هو أن مدينة الأعمال ستنتصر.

ووفقا لـ"الفرنسية"، فإن كريستوفر هايوارد رئيس لجنة التخطيط المدني في لندن سيتي، مثله مثل قرابة 500 ألف من سكان لندن يقصد يوميا مدينة الأعمال للعمل في هذا المركز الحيوي الذي تأسس قبل قرابة ألفي سنة.

ولدى خروجه من مترو الأنفاق، يسير في ظل ناطحات سحاب ذات تصاميم حديثة أحدثت ثورة في هذا الحي التاريخي الذي تنتشر فيه ورش البناء والأعمال، ثم يجتاز شارعا أو اثنين تنتشر فيها المكاتب التجارية على طول جادة ضيقة تعج بالمطاعم قبل أن يدخل إلى مبنى جيلدهال المهيب الذي يعود بناؤه إلى عدة مئات من السنين ولا تزال تتردد فيه أصداء صرخات الخوف عشية الاستفتاء المؤيد لـ"بريكست" تعبيرا عن الخشية من الانعكاسات الاقتصادية على الشركات البريطانية.

ويقول هايوارد "شعرنا بالقلق حينها من خسارة عشرات لا بل مئات الآلاف من الوظائف. ولكن هذا لم يحدث ونحن سنخسر بضعة آلاف على الأكثر" في العاصمة كلها.

ويمثل الموظفون الذين يغادرون لندن سيتي أو حي الأعمال الآخر كناري وارف إلى أوروبا وغيرها نسبة قليلة مقارنة مع 800 ألف موظف في قطاع المال اللندني من مصارف وشركات تأمين وإدارة محافظ استثمارية وخدمات قانونية واستشارية.

ولا تزال لندن مع نيويورك أهم عاصمتين ماليتين في العالم. وتفيد مؤسسة "زد ين" الاستشارية أن هاتين المدينتين تتقدمان بكثير على هونج كونج وسنغافورة وشنغهاي وطوكيو. ويقول هايوارد مبتسما، "بالنسبة لنا، لا يأتي التحدي من المراكز الأوروبية الأخرى وإنما من نيويورك وسنغافورة".

وتؤكد ماري سيلي جيوم مديرة حي الأعمال الباريسي "باري لا ديفانس"، أن العواصم الأوروبية التي تتنافس منذ عامين لجذب المرشحين لمغادرة لندن تقف على مسافة منها وهي تعرف أن "فكرة الانتقال الكثيف لمركز الأعمال من لندن إلى مكان آخر على القارة لن يحدث".

وبين صيف عام 2017 وصيف عام 2018، تصدرت لندن قائمة مدن الأعمال في جذب الاستثمارات الدولية في مجال العقارات مع 25 مليار دولار، أي ضعف ما تم ضخه في هونج كونج التي حلت ثانية، وفقا لدراسة أعدتها مؤسسة "كوشمان أند ويكفيلد"، إذ ارتفعت نفقات المستثمرين الهنود والصينيين واليابانيين فيها بأكثر من 50 في المائة تقريبا.

ويقول هايوارد إن "لندن تعد مكانا آمنا للاستثمار وهذا ينشِط طلب الشركات التي ترغب في الحصول على موقع في مدينة الأعمال".

عدا عن مجموعة كبيرة من المواهب الدولية والجهود المبذولة لتنظيم فعاليات ثقافية وإثراء الحياة الليلية، تكمن واحدة من نقاط القوة في المدينة في معاييرها التنظيمية والضريبية المؤاتية للشركات في المملكة المتحدة.

وفي كتابه الأخير "بريكست سينجح"، يشير مارك روش مراسل صحيفة "لوموند" في لندن لـ25 عاما، إلى أن هذه المزايا ستتحسن. ويضيف "عبر المانش، ستفرض ضريبة فقط على مداخيل الأجانب الأغنياء الذين قرروا الاستقرار في المملكة المتحدة وليس كل مجمل ثروتهم. نحن نتوقع أنه خارج الاتحاد الأوروبي، ستتعامل هيئة الضرائب البريطانية مع الضيوف الأثرياء بمزيد من الاحترام".

ويقول "غدا، سيكون الضغط أقل على أثرياء الشرق الأدنى أو الروس أو الصينيين الذين استثمروا في العقارات في لندن للتصريح بشأن مصدر أموالهم ما هي عليه الحال اليوم".

وأيد كثير من كبار أثرياء بريطانيا بريكست كوسيلة لتجنب وصاية بروكسل.

ويقول أحد هؤلاء ستيفن لانسداون "سيكون لذلك أثر جيد. سيجبر الجميع على فعل ما نجيد فعله في لندن سيتي". ولانسداون مؤسس شركة مالية عملاقة مدرجة في بورصة لندن.

وعدا عن المهارات التي توفرها هذه الرئة المالية في المملكة المتحدة والاستخدام العالمي للغة الإنجليزية، فإن لندن لديها خبرة في مواجهة الأزمات والنهوض بعد الحرائق والثورات والحروب.

ويؤكد كريستوفر هايوارد أن المدينة شهدت في تاريخها كثيرا من التقلبات التي خرجت على الدوام منها لأنها تعرف كيف تتكيف مع الظروف وتعالج المشكلات من منظور إيجابي.

إلى ذلك، تتعثر مفاوضات بريكست بين بروكسل ولندن حول مصير الحدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد الموعد المحدد لخروج بريطانيا في 29 آذار (مارس) 2019، حيث إن الطرفين يرغبان في تفادي إقامة حدود فعلية لكن وجهات نظرهما متباينة حول الحل ولم يتمكنا من الاتفاق خلال القمة الأوروبية في 17 و18 تشرين الأول (أكتوبر) في بروكسل.

وتحاول ماي منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 التوفيق بين مطالب حزبها المحافظ المشكك في الوحدة الأوروبية ووقائع المفاوضات مع بروكسل.

وقوبل طرح ماي تمديد الفترة الانتقالية لمعالجة مسألة الحدود الإيرلندية بغضب عارم في بريطانيا خصوصا من أعضاء حزبها المدافعين عن "بريكست" الذين يخشون من بقاء بلادهم مرتبطة لسنين بالاتحاد الأوروبي بعد الطلاق الرسمي.