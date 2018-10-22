لوفتهانزا تدرس شراء عدد من طائرات بوينج 787

قالت مصادر مطلعة إن شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" تدرس شراء عدد من الطائرات من الجيل الجديد للطائرة ذات الجسم الواسع "بوينج 787 دريملاينر من شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" وهو ما يمثل تحديا لشركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" التي تستهدف بيع المزيد من طائرات طرازها "أيه 350" إلى الشركة الألمانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن "لوفتهانزا" طلبت من الشركتين الأمريكية والأوروبية تقديم عروضهما حيث تعتزم شراء حوالي 20 طائرة في صفقة قد تكتمل خلال الشهور القليلة المقبلة.

كما طلبت الشركة الألمانية من الشركتين تقديم مقترحات بطرق التخلص من طائراتها القديمة كثيفة استهلاك الوقود من طراز "أيه 340" في أي صفقة والتي قد تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

ويمثل شراء الطائرات الحديثة ذات الجسم الواسع استراتيجية الشركة الألمانية لعقود مقبلة حيث يقدر العمر الافتراضي لطائرات هذه الفئة بنحو 20 عاما أو أكثر، كما تتفاوت أسعار إعادة بيع الطائرات المستعملة من هذه الفئة.

كما تمثل هذه الطائرات استثمارا كبيرا لكل من شركات الطيران وشركات صناعة الطائرات حيث تحتاج الأخيرة إلى طلبيات كبيرة لضمان تحقيق أرباح من برامج تطوير هذه الطائرات التي تتكلف مليارات الدولارات.

كانت "لوفتهانزا" قد طلبت بالفعل شراء 25 طائرة من طراز "أيه 350" من شركة "أيرباص" وستتسلم 12 منها بنهاية العام الحالي، في حين يمكنها شراء 30 طائرة أخرى بنفس الشروط.

وفي حين تعهدت الشركة الألمانية بتقليل تنوع الطرز في أسطولها الجوي، فإنها طلبت منذ 5 سنوات 34 طائرة طراز بوينج 9-777 حيث ستتسلم أول خمس طائرات منها عام .2020