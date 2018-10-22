دول الرباعية الاقتصادية تقعد اجتماعا لدعم البنك المركزي اليمني والوضع الإنساني في اليمن

عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن المكونة من كل من: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، اجتماعاً في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض اليوم، برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، جرى خلاله بحث آليات دعم البنك المركزي اليمني.

وأوضح السفير آل جابر، أن الاجتماع جرى على مستوى سفراء الدول الرباعية المتمثلة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.

وبين أن الاجتماع تناول الوضع الاقتصادي في اليمن، وكذلك استقرار الريال اليمني، وكيفية تحسين مستوى قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات سواء كانت من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أو من الوضع المعيشي أو الاقتصاد اليمني.

وأضاف آل جابر، أن النقاشات كانت مثمرة، موضحاً أن الجميع اتفقوا على الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات على المستوى الفني أو على مستوى السفراء لمتابعة الوضع الاقتصادي في اليمن ودعم الوضع الإنساني في اليمن.

من جهةً أخرى، نوه السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، بجهود المملكة العربية السعودية في اليمن، وإسهاماتها في مشاريع إعادة إعمار اليمن.

من جهته، نوه السفير الإماراتي لدى اليمن سالم خليفة الغفيلي باتفاق الجميع على استمرارية عقد هذه الاجتماعات، والعمل على استقرار الاقتصاد اليمني.