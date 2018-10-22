مطار الملك خالد يسجل أرقاما قياسية في تقييم مجلس المطارات الدولي

كشف تقييم مجلس المطارات الدولي (ACI) في تقريره للربع الثالث للعام 2018 عن تقدم مطار الملك خالد الدولي بالرياض 58 مرتبة ليصل إلى المركز 93 للمطارات الدولية على جميع فئات أعداد الركاب مقارنة بالمرتبة 151 للربع الثالث من العام 2017. وسجلت شركة "مطارات الرياض" رقما قياسيا جديدا على مستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018 والذي بلغ 4.45 من مجموع 5 نقاط مسجلة ارتفاعا عن الربع المماثل من العام المنصرم 2017 الذي بلغ 4.18 وفقا للتقييم الصادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI). كما حقق مطار الملك خالد المركز السادس من بين المطارات الدولية التي استطلعها تقرير المجلس على مستوى فئة المطارات ذات السعة 25 إلى 40 مليون مسافر.

وكانت "مطارات الرياض" التي تتولى الإشراف على تشغيل وإدارة مطار الملك خالد قد تبنت منهجية تحتوي على 5 مراحل بهدف تحسين تجربة المسافر عبر مطار العاصمة من خلال اسطلاع 11 نقطة اتصال يمر بها المسافر داخل المطار وتشمل منطقة المغادرة والمحطات المتلعقة بها وكذلك مراحل ما قبل صعود الطائرة والتسوق والخدمات وغيرها من نقاط الاتصال الأخرى. يذكر أن مطارات الرياض قد شرعت منذ الربع الأول من العام الحالي على تنفيذ عدد من المشاريع والخدمات الهادفة إلى تحسين تجربة المسافر وصياغتها بمفهوم جديد يتماشى مع التطور التقني والتكنولوجي ويلبي احتياجات كل مسافر ويحقق تطلعاته من خلال اعتماد مبدأ "تقييم تجربة المسافر" ليكون بمثابة معيار دقيق لقياس معدل الرضا عن مختلف الخدمات المقدمة خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو المطرد على مستوى الحركة الجوية وأعداد المسافرين والرحلات وأعداد الأمتعة في مطار الملك خالد.