"تحلية المياه" تطرح كراسة شروط تنفيذ محطتي الخبر والجبيل والترسية خلال ديسمبر

أعلن المهندس علي الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة طرح كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتين جديدتين لتحلية المياه المالحة بالمنطقة الشرقية تعملان بتقنية التناضح العكسي RO بهدف زيادة إنتاج المياه المحلاة بالمنطقة الشرقية وتحسين جودتها. وأوضح المهندس الحازمي أن استلام عروض التنفيذ الخاصة بمحطة تحلية الخبر ومحطة تحلية الجبيل سيكون خلال شهر ديسمبر القادم. مبينا أن التنفيذ الفعلي للمشروعين سيبدأ مطلع العام الجديد 2019. متوقعا إكتمال العمل بإذن الله خلال 24 شهرا من تاريخ الترسية.

وكشف عن أن مشروع محطة تحلية الخبر سيسهم في رفع الانتاج اليومي للمياه المحلاة بمقدار 600 الف متر مكعب يوميا ليصبح الإنتاج الكلي لمحطة تحلية الخبر 880 ألف متر مكعب يوميا وسيحقق خفضا في الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي بنسبة 80% من أصل 65 مليار قدم 3 تمثل الاستهلاك الحالي. إضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية لإنتاج المياه المحلاة بنسبة 60% وزيادة إيرادات الدولة بنحو 7.8 مليارات ريال جراء الوفر في تكاليف الوقود والتكاليف التشغيلية إلى "2030".

وأضاف المهندس الحازمي أن مشروع محطة تحلية الجبيل سيزيد الانتاج اليومي للمياه المحلاة بمحطة الإنتاج رقم "1" من 138 ألف متر مكعب يوميا ليصبح 400 ألف متر مكعب يوميا وبذلك يكون الإنتاج الكلي لمحطة الجبيل 1.500 مليون متر مكعب يوميا وسيحقق خفض في الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي بنسبة 86% من أصل 38 مليار قدم 3 تمثل الاستهلاك الحالي. لافتا إلى مساهمته في خفض التكاليف التشغيلية لإنتاج المياه بنسبة 55% إلى جانب زيادة إيرادات الدولة بنحو 5.7 مليارات ريال جراء الوفر في تكاليف الوقود والتكاليف التشغيلية إلى 2030. وأشار محافظ المؤسسة إلى أن المحطتين الجديدتين تأتيان ضمن عدد من المشاريع الحيوية التي يجري تنفيذها حالياً في عموم مناطق المملكة وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تقديم مختلف الخدمات لأبناء الوطن وتلبية احتياجاتهم من المياه المحلاة.