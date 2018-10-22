اليورو يرتفع بفعل هبوط كبير لتكلفة الاقتراض في إيطاليا

ارتفع اليورو اليوم الاثنين بفضل هبوط تكلفة اقتراض الحكومة الإيطالية بعد الارتفاع الأخير لتنعم السوق بشيء من الهدوء بينما ساهمت التعهدات بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الصين في تخفيف أثر بواعث القلق السياسي.
وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف ديون الحكومة الإيطالية يوم الجمعة الماضي لكنها أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة على غير المتوقع.
أدى ذلك، إلى جانب تصريحات نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو بشأن استعداد الحكومة لعقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي وسط خلاف بشأن ميزانية روما، إلى زيادة الطلب علي الدين الإيطالي بعد هبوط حاد في الأسابيع الأخيرة.
وعلى مدار العام الحالي نزل اليورو غالبا كلما ارتفعت عائدات السندات الحكومية الإيطالية.
وزادت العملة الموحدة 0.3 بالمئة إلى 1.1550 دولار لتسجل أعلى مستوى خلال اليوم وتبتعد عن المستويات المنخفضة للفترة الأخيرة عند 1.1433 دولار.
وهبط مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 95.472.
وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1487 فرنك سويسري وزاد بنفس النسبة أمام الجنيه الاسترليني ليسجل 88.26 بنس.
ورغم صعود اليورو فإن محللين يقولون إنه مازال تحت رحمة التطورات في إيطاليا في ظل قدر كبير من الضبابية بشأن المستقبل.
وصعد الدولار مقابل الين الياباني. وتراجعت العملة اليابانية 0.2 بالمئة إلى 112.71 ين للدولار لتنزل عن أقوى مستوى خلال الشهر الذي سجلته في 15 أكتوبر تشرين الأول عند 111.16 ين.
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