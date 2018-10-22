أسعار النفط ترتفع بسبب قرب سريان العقوبات الأمريكية على إيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في الوقت الذي من المتوقع أن يقل فيه المعروض في الأسواق فور تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد صادرات إيران من النفط الخام.
وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لأقرب شهر استحقاق لخام برنت القياسي 79.88 دولار للبرميل في الساعة 02:48 بتوقيت جرينتش مرتفعا عشرة سنتات عن الإغلاق السابق.
وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.31 دولار للبرميل مرتفعا 19 سنتا عن إغلاقه السابق.
وكان المحرك الرئيسي للأسعار في آسيا اليوم الاثنين هو قرب بدء العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية والتي يبدأ سريانها في الرابع من نوفمبر.
الطاقة- النفط
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