دول عربية: السعودية ركن رئيس من أركان الأمن العالمي وستحاسب المتورطين في قضية خاشقجي

أكدت دول عربية ومنظمات عالمية أن المملكة هي ركن رئيس من أركان الأمن الإقليمي والدولي، وأن قيادتها تسعى إلى كشف الحقائق المتعلقة بقضية المواطن جمال خاشقجي، ومحاسبة المتورطين في هذا العمل، منوهة بالأوامر والتوجيهات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن القضية.وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية "إن الكويت تابعت باهتمام قضية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي"، لافتة إلى أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص السعودية والتزامها بالوصول إلى الحقيقة واحترامها مبادئ القانون بمحاسبة الذين يقفون وراء هذا الحادث المؤسف وتقديمهم إلى العدالة.بدورها أوضحت سلطنة عُمان أنها تابعت البيان الذي أصدرته السعودية بشأن النتائج الأولية للتحقيقات حول الحادثة المؤسفة التي تعرض لها المواطن السعودي خاشقجي، حيث رحبت في بيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية أمس بما اتخذته المملكة من إجراءات شفافة في هذا الشأن، التي تؤكد أهمية إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه بعيدا عن أي تأويلات.وكانت قد أشادت الحكومة الأردنية، بأهمية الخطوات التي اتخذتها السعودية، فيما يتعلق بالتحقيقات في هذه القضية، مؤكدة إحقاقها للعدالة ومحاسبة المتورطين.وقالت في بيان رسمي "إن الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، وإحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها، معبرة عن صادق العزاء لأسرة الخاشقحي وذويه".كما رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالأوامر الملكية الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكذا بالبيان الصادر عن النائب العام السعودي، فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالصحفي السعودي جمال خاشقجي.وأشادت في بيان لها البارحة الأولى، بالتحقيقات التي أجرتها المملكة حتى الآن، التي تشير إلى الحرص الكبير لدى خادم الحرمين الشريفين على استجلاء حقيقة الأحداث في تلك القضية التي شغلت الرأي العام، وعلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وقال البيان "وإذ تعرب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن خالص العزاء لأسرة وذوي الصحفي السعودي فإنها تعيد التأكيد على ما جاء في البيان الصادر عنها في 14 الجاري بشأن رفض تسييس هذه القضية أو استغلالها من قبل أي طرف بما في ذلك بغرض التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو إجراءات أحادية في أي صورة من الصور ضد المملكة التي تظل ركنا رئيسا من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وثمنت موريتانيا القرارات المهمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تخدم شفافية التحقيقات الجارية بخصوص وفاة المواطن جمال خاشقجي.وقالت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان لها أمس "انطلاقا من علاقاتنا التاريخية الراسخة مع السعودية الشقيقة، نتابع باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، ونثمن القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إجلاء للحقيقة وخدمة لشفافية التحقيقات الجارية بهذا الخصوص".وأكدت موريتانيا ثقتها بالقضاء السعودي وقدرته وإرادته في الوصول إلى كشف كافة الملابسات التي أحاطت بالحادث، ومحاسبة المتورطين فيه.