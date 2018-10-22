استخدام الدولار سلاحا يهدد بالارتداد على الولايات المتحدة

نظرة سريعة على أسواق صرف العملات الأجنبية تشير إلى أن الدولار الأمريكي يبدو قويا ومهيمنا أكثر من أي وقت مضى. لكن إلقاء نظرة على المدى الأطول يشير إلى أن هذا الموقف المنيع ـ والثقل الاقتصادي الذي يأتي معه ـ سيتم انتهاكه.

إحدى النتائج المترتبة على سياسات "أمريكا أولا" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستكون إيجاد عالم مالي ثنائي القطبية، تكون الصين في نهاية أحد طرفيه والولايات المتحدة في النهاية الأخرى. هذا يعني انخفاض التدفقات المالية بين البلدين، وبذل بكين مزيدا من الجهد كي تتحدى في نهاية المطاف مكانة الدولار عملة احتياطية للعالم. هذا بدوره قد تكون له تداعيات على كل شيء، بداية من مكانة سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها الأصول الأكثر أمانا في العالم إلى كيفية تسعير النفط.

"سياسة أمريكا أولا التي وضعتها إدارة ترمب ستشجع على الابتعاد عن الدولار الأمريكي على المدى الطويل"، وفقًا لكريستوفر وود، من "سي إل إس أي"، إحدى الشركات التابعة لـ "سيتيك سيكيوريتيز" التي تتخذ من بكين مقراً لها، مشيرا إلى "الممارسة الأمريكية المتزايدة المتمثلة في استخدام الدولار سلاحا من خلال تطبيق العقوبات وما إلى ذلك". لكن إضفاء طابع السلاح الأكثر وضوحا على الدولار لم يتسبب فقط في إثارة غضب الصين، بل يعمل على تنفير المسؤولين الحكوميين والسياسيين بشكل متزايد في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، إضافة إلى إثارة غضب بعض المسؤولين التنفيذيين في المصارف. إذ يعتقد بعضهم أن الولايات المتحدة قادرة على فرض غرامات باهظة على من ينتهك القوانين الأمريكية لأن السلطات تستطيع أن تهدد بمنعهم من الوصول إلى النظام المالي المدفوع بالدولار.

في قمة آسيا في معهد ميلكن الشهر الماضي، تحدث رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، فرانسوا فيون، عن حاجة أوروبا لدفع عملتها بديلا عن الدولار في محاولة لتعزيز السيادة الأوروبية. العالم الذي يكون فيه الدولار هو العملة الاحتياطية المهيمنة، يعني أن بإمكان واشنطن إملاء السياسة على أوروبا كما فعلت، مثلا، في مسألة ممارسة الأعمال التجارية في إيران. لا خيار أمام أوروبا سوى القبول بما يملى عليها، أو المخاطرة بأن تصبح هي نفسها هدفا للعقوبات. لكن من قبيل التمني الاعتقاد بأن اليورو، الذي لديه وفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، حصة تبلغ نحو 20 في المائة من احتياطيات البنوك المركزية يمكنه أن يلعب أي دور عدا أن يكون دورا ثانويا. وبدلا من ذلك، يتعين على أوروبا، شأنها شأن دول آسيا، أن تقرر أين يكمن مستقبلها - مع الصين، أم مع الولايات المتحدة الصاخبة، لكن المتقلصة.

عندما بدأت الصين في تداول العقود الآجلة للنفط الخام المقومة بالرنمينبي من شنغهاي في آذار (مارس)، كان هذا إشارة إلى عزم بكين على إيجاد عالم لا يتم فيه تداول كل شيء بالدولار. في المؤتمرات الصينية الكبرى هذا العام، أشار مسؤولون حكوميون ورؤساء بعض أهم الشركات المملوكة للدولة إلى أن الطلب المحلي على السلع، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، كبير للغاية بحيث يبدو من المنطقي جدا تسعيرها بالرنمينبي. وتستخدم الصين بالفعل عملتها الخاصة للدفع مقابل النفط الإيراني والروسي. وفي الوقت نفسه، زادت التعاملات في سوق شنغهاي بشكل كبير.

وفقا لـ "سي إل إس أيه"، نقلا عن بيانات من بورصة شنغهاي الدولية للطاقة، أحجام التعاملات الشهرية ارتفعت من 623 مليون برميل في نيسان (أبريل) - وهو أول شهر كامل من التداولات، إلى 3.4 مليار برميل في آب (أغسطس)، ثم إلى 2.7 مليار برميل في أيلول (سبتمبر).

يمكن أيضا رؤية طموحات بكين لتحدي مكانة الدولار بطرق أخرى. مثلا، لدى بنك الشعب الصيني الآن خطوط تبادل عملات أجنبية مع ما لا يقل عن 36 بلدا. ويتناقض ذلك مع عدد أقل بكثير لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ومع أن عددا قليلا من الناس تحدثوا عن هذا الأمر حتى مع تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن، إلا أن التدفقات الداخلة من الأموال الصينية مهمة لسوق السندات الحكومية الأمريكية، ما يعطي البر الصيني ورقة ضغط يمكنه استخدامها إذا اختار ذلك. الصين واليابان هما أكبر مالكين أجنبيين لسندات الخزانة الأمريكية التي يزداد إصدارها الآن في الوقت الذي يعمل فيه التحفيز من المالية العامة على تضخيم عجز الميزانية في الولايات المتحدة. يمكن أن تزيد أسعار الفائدة بشكل كبير في الولايات المتحدة بدون وجود طلب من الصين. قد لا يكون الإقدام على ذلك من المصلحة المالية الآنية لحكومة البر الرئيسي، لكن هذا زمن تهيمن فيه السياسة بصورة واضحة.

في الوقت نفسه، لا يمكن للعملة الصينية أن تصبح عملة احتياطية إلا إذا كان بإمكانها أن تقدم للعالم استثمارات جذابة مقومة بالرنمينبي. بالتالي، من غير المستغرب أن تفتح الصين أبواب سوق السندات الحكومية الخاصة بها بشكل متزايد أمام الاستثمار الأجنبي على أمل أن تصبح سوقها السائلة بشكل متزايد يوما ما بديلا جذابا عن السوق الأمريكية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يحكمون على عوائدهم بالدولار - بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم (وتلك المجموعة الضخمة تضم عديدا من صناديق الثروة السيادية) - فإن العالم الذي يصبح فيه الرنمينبي أكثر أهمية سيضيف طبقة من التعقيد.

يقول المثل: عندما تتعارك الفيلة، يتم دهس الفئران. في هذه الحالة، المستثمرون هم الفئران التي قد تتورط في التداعيات غير المتوقعة للتوترات بين القوتين المتعاركتين عبر المحيط الهادئ.