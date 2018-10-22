وزير الخارجية: خادم الحرمين مصمم على محاسبة المسؤولين عن وفاة خاشقجي

أكد عادل الجبير وزير الخارجية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عازم على استمرار التحقيقات، وإظهار الحقائق، ومحاسبة المسؤولين عن وفاة الصحافي جمال خاشقجي ووضع سياسات وإجراءات تمنع تكرار حدوث هذه الحادثة مرة أخرى.

وأشار إلى أن مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول كان خطأ كبيرا وجسيما، هذه مأساة مروعة نقدم تعازينا لأسرة خاشقجي نشعر بألمهم، وأؤكد لهم أن المسؤولين سيحاسبون على هذا".

ووعد الجبير خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن المملكة ستواصل تقديم معلومات بشأن مقتل خاشقجي عندنا تكون متاحة، مضيفا: "يجب أن تكون المعلومات دقيقة بأكبر شكل ممكن، لا نريد أن نضع افتراضات أو إشاعات، وربما نسترجع قضية أبو غريب التي أخذت وقتا حتى إصدار الحكومة الأمريكية التقارير الأولية لما حدث فيجب أن نكون حذرين".

وأكد أن المملكة لا تعرف كيف قتل خاشقجي أو أين جثته، والتقارير المتضاربة عن خروجه من القنصلية في تركيا أدت لإجراء التحقيق السعودي، وإصدار أوامر من المدعي العام باحتجاز 18 شخصا للاستجواب وربما محاكمتهم.

وأفاد أن الملك أمر بإقالة عدد من المسؤولين بخصوص هذا الملف وهذه الأوامر هي الخطوة الأولى في رحلة طويلة، نحن عازمون على الكشف عن تفاصيل الواقعة ومعرفة وإظهار كل الحقائق، ومعاقبة أولئك الذين وراء جريمة القتل.

وأكد أن المملكة تعمل مع الحكومة التركية ويواصلان سويا خط الاستجواب، حيث لدينا نية لمعرفة ما حدث وإظهار جميع الحقائق بخصوص هذا الموضوع، لافتا إلى وجود تقارير تشير بخروج خاشقجي من القنصلية وأن فريق التحقيق السعودي في تركيا اكتشف، ومن ثم تم التوصل إلى الوقائع الصحيحة وبدأ المدعي العام بإجراء التحقيقات

وأضاف أن من يقفون خلف وفاة خاشقجي هم أفراد ارتكبوا خطأ كبيرا خارج نطاق السلطة، ويحاولون التغطية على ما حدث، وهذه الأمور للأسف تحدث ونريد أن نكون متأكدين أن المسؤولين وراء هذه الحادثة سيعاقبون بحسب الإجراءات المتبعة.

وأوضح وزير الخارجية أن تاريخ المملكة خلال الـ80 عاما الماضية لم يحدث فيه مثل هذا السلوك ولا يمكن لمثل ذلك أن يتكرر، لاسيما مع بلد مثل المملكة لديه ضوابط وتوازنات وأنظمة.

وقال :"ولي العهد لم يكن يعلم بأي شيء عن هذه القضية، والصور المنتشرة لأفراد سعوديين في تركيا، كانت لأشخاص كانوا ضمن فريقه الأمني من وقت لآخر، وهذا طبيعي لأشخاص أمنيين يتعاملون مع ملف أمني داخلي أو خارجي، والصور المتداولة لا تعني تورطهم بالحادثة على الإطلاق.

وأكد أن أعضاء الاستخبارات ليس لديهم علاقة بهذا الحدث هذه عملية فردية لأشخاص تجاوزا الأوامر والمسؤولية التي لديهم وارتكبوا خطأ في قتل جمال خاشقجي.

ودعا وزير الخارجية أعضاء الكونجرس إلى انتظار الحقائق حتى تصلهم ثم يحكموا بناءً عليها، مشددا على ضرورة عدم القفز على النتائج والاستنتاجات دون انتهاء التحقيقات، لاسيما أن في القانون المتهم بريئا حتى تثبت إدانته.

وقال إن العلاقات السعودية - الأمريكية عظيمة، لاسيما أن البلدين لديهم مصالح مشتركة وعلاقات تجارية، ونعمل سويا لمواجهة الإرهاب والتشدد وتقويض السياسات العدوانية الإيرانية في المنطقة، كما نحاول إحلال السلام في البحر الأحمر والقرن الإفريقي وباكستان وأفغانستان.

وأضاف الجبير: "العلاقة مهمة بشكل كبير جدًا بين البلدين استراتيجيًا، وأعتقد أنه عندما تنتهي التحقيقات وتظهر الحقائق ويعلم الناس من المسؤول ويرونهم يعاقبون ويرون الإجراءات توضع في مكانها لعدم تكرار مثل هذه الأمور، ذلك سيجعل العلاقة تتعدى هذه الحادثة.