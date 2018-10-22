موجة شرائية تعيد اللون الأخضر إلى الأسهم السعودية .. المستثمرون يعززون مراكزهم

أنهت الأسهم السعودية أولى جلساتها للأسبوع الجاري على ارتفاع بنحو 12 نقطة بنسبة 0.16 في المائة لتغلق عند 7660 نقطة، مع ارتفاع في السيولة 59 في المائة لتصل إلى 4.7 مليار ريال. وكانت السوق قد تراجعت بنحو 3.8 في المائة أثناء الجلسة إلا أن موجة شرائية من المستثمرين اقتنصت فرص التراجع للأسعار لزيادة مراكزها في السوق في ظل انخفاض مكررات الربحية والعوامل الأساسية والفنية الجيدة للسوق، مع وجود ثقة بأداء أفضل للسوق خلال الفترة المقبلة.

وكانت تداولات أمس مماثله لتداولات الثلاثاء الماضي، ولا تزال السوق تغلق عند نطاق واحدة منذ ذلك الحين، واستمرار ذلك أو التداول فوق مستويات 7400 نقطة يعزز من فرص إمكانية مواصلة الارتفاع حتى مستويات المقاومة 7740 نقطة التي بتجاوزها ستكون السوق أكثر قدرة في الوصول إلى مستويات 8000 نقطة، خاصة في ظل النتائج الايجابية لفترة التسعة الأشهر الأولى من قطاعي المصارف والبتروكيماويات.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7648 نقطة، وتداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 7355 بنسبة 3.8 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7660 نقطة بنسبة 0.16 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 7660 نقطة رابحا 12 نقطة بنسبة 0.16 في المائة. وارتفعت السيولة 59 في المائة بنحو 1.8 مليار ريال لتصل إلى 4.7 مليار ريال، بمعدل 44 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 65 في المائة بنحو 74 مليون سهم متداول، لتصل إلى 189 مليون سهم، بمعدل تدوير الأسهم 0.35 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 19 في المائة بنحو 17 ألف صفقة لتصل إلى 107 آلاف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.11 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.67 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 1.54 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 3.68 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 3.62 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 2.81 في المائة.

وكانت الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 36 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 6 في المائة بقيمة 292 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 101.20 ريال، يليه "الخزف" بنسبة 7.5 في المائة ليغلق عند 22.10 ريال، وحل ثالثا "صافولا" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 31.45 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "سيسكو" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 11.44 ريال، يليه "مبكو" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 18.70 ريال، وحل ثالثا "بروج للتأمين" بنسبة 5.25 في المائة ليغلق عند 18.78 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 771 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "الراجحي" بقيمة 572 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 511 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية