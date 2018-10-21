"فاتف": استمرار العمل مع السعودية لمنحها العضوية الكاملة

أكدت مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيانها الختامي استمرارها العمل مع السعودية بغرض منحها العضوية الكاملة في المجموعة.

جاء ذلك خلال البيان الصادر بمناسبة اختتام أعمال اجتماعها العام الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة 17-19 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وناقش الاجتماع المسائل المرتبطة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، أبرزها الالتزام رفيع المستوى الذي قدمته الرياض.

وتطرق المجتمعون إلى خطة العمل المتعلقة بتقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الذي اعتمدته المجموعة خلال اجتماع باريس الذي عقد في حزيران (يونيو) الماضي، في إطار استكمال متطلبات وإجراءات انضمام السعودية إلى عضوية المجموعة كعضو دائم.

يذكر أن المجموعة الدولية وجهت الدعوة للمملكة للانضمام لعضويتها في عام 1436هـ/ 2015م، أخذا في الاعتبار التزام المملكة بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بهذا المجال، حيث تشغل السعودية منذ شهر حزيران (يونيو) 2015م مقعد عضو مراقب في هذه المجموعة.