"نمو" تهبط 3 % .. وقيم التداول عند 273 ألف ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 3 في المائة لتفقد 73 نقطة لتغلق عند 2313 نقطة. وتراجعت قيم التداول 57 في المائة بنحو 372 ألف ريال لتصل إلى 273 ألف ريال، بمعدل 4.7 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 76 في المائة بنحو 47 ألف سهم لتصل إلى 15 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.09 في المائة. وتراجعت الصفقات 8 في المائة بنحو خمس صفقات لتصل إلى 58 صفقة. وتصدر المرتفعة "العمران" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 12.88 ريال، بينما تصدر المتراجعة "ثوب الأصيل" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 22 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 11.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 92 ألف ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة 58 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 50 ألف ريال.