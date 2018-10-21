أرباح "سامبا" الفصلية تنمو 8.3 % لتصل إلى أكثر من 1.41 مليار ريال

أعلنت مجموعة سامبا المالية النتائج المالية للربع الثالث من عام 2018، التي أظهرت تحقيق المجموعة أرباحا صافية بلغت أكثر من 1.41 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.3 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق لتفوق توقعات المحللين، لتسجل المجموعة أكثر من 4.12 مليار ريال كأرباح صافية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 8.2 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال عيسى محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، إن النتائج المحققة عكست قدرة المجموعة على مواصلة أدائها الإيجابي، والمضي في تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعاتها المالية والمصرفية والاستثمارية.

وأوضح العيسى أن المجموعة سجّلت نموا ملحوظا خلال الربع الثالث في إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 13.2 في المائة، كما ارتفعت الإيرادات من دخل العمليات الأخرى بنسبة 21.3 في المائة، إلى جانب ما حققه "سامبا" من تنمية عوائده المتأتية من الصرف الأجنبي بنسبة 19.4 في المائة.

وأكد العيسى تمسك "سامبا" بنهجه القائم على تنويع مصادر الدخل وتحفيز الإيرادات لتعزيز المركز المالي ودعم قاعدة السيولة لديه، الأمر الذي اتضح من خلال المحافظة على المستويات العالية لموجودات "سامبا" التي بلغت 228.2 مليار ريال، في حين أثمرت الجهود المستمرة في استثمار مزيد من الفرص المواتية في السوق في تعميق جاذبية "سامبا" كخيار مصرفي واستثماري موثوق، ما أسهم في تحقيق زيادة في حجم السيولة. في حين أسفر التزام "سامبا" بالاستغلال الأمثل للموارد عن خفض المصاريف بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2017.

