انخفاض خسائر "موبايلي" 82% في الربع الثالث

انخفضت خسائر شركة إتحاد إتصالات بنسبة 82.292 في المائة إلى 30.9 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بخسائر 174.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 2018-09-30 نحو 1,758.3 مليون ريال مقابل 1,672 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنمو قدره 5.161 في المائة. وبلغت خسارة السهم نحو 0.26 ريال مقابل 0.68 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.