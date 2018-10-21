ارتفاع أرباح "كيان السعودية" 23% في الربع الثالث

ارتفعت أرباح شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 23.848 في المائة إلى 471.9 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بأرباح 381.03 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 2018-09-30 نحو 929.48 مليون ريال مقابل 780.94 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنمو قدره 19.02 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 0.31 ريال مقابل 0.25 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.