ارتفاع أرباح "ينساب" 13% في الربع الثالث

ارتفعت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بنسبة 13.093 في المائة إلى 729 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بأرباح 644.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 2018-09-30 نحو 839.2 مليون ريال مقابل 780.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنمو قدره 7.548 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 3.88 ريال مقابل 2.84 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.