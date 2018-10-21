رفع قيمة أعلى جائزة يانصيب بالعالم إلى 1.6 مليار دولار ولم يفز بها أحد

قال مسؤولون إن جائزة يانصيب "ميغا مليونز" الأميركية حققت قيمة قياسية بلغت 1.6 مليار دولار وهي أعلى قيمة لجائزة يانصيب في العالم بعدما لم يظفر بالجائزة الكبرى أي فائز. وسيجري السحب المقبل على الجائزة الثلاثاء القادم بعدما لم يفز أحد بالأرقام 15 و 23 و 53 و 65 و 70 والكرة الكبرى رقم 7 خلال السحب الذي جرى مساء الجمعة بحسب "سكاي نيوز".

وإذا فاز لاعب بالأرقام الستة السابقة فسيكون بإمكانه الاختيار بين الحصول على جائزة نقدية فورية بقيمة 904 ملايين دولار أو جائزة بقيمة 1.6 مليار دولار تُدفع على مدى 29 عاما. وقال سيث إلكين المتحدث باسم جائزة "ميغا مليونز" إن قيمة الجائزة تجاوزت قيمة جائزة باوربول التي بلغت 1.586 مليار دولار ودفعت عام 2016. وكانت أكبر جائزة مسجلة في تاريخ يانصيب "ميغا مليونز" بقيمة 656 مليون دولار وذلك في عام 2012. وتباع بطاقات جائزة "ميغا مليونز" في 44 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة والجزر العذراء الأمريكية.