جامعة الملك سعود : بدء التقديم للقبول ببرامج الماجستير التنفيذي ونظام التعليم المستمر

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود عن بدء التقديم للقبول ببرامج الماجستير التنفيذي ابتداء من 19/2/1440 إلى 30/2/1440 واشترطت للتقدم لهذه البرامج الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط القبول على الرابط (graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1078) والتأكد من تحقيق جميع شروط القبول قبل دفع رسوم التقديم غير المستردة وتقديم طلب القبول من خلال بوابة القبول (dgs.ksu.edu.sa) مع إرفاق نسخة من إيصال سداد رسوم التقديم البالغة 500 ريال. وأوضحت أنه بعد إصدار إشعار القبول لا بد من تسديد الرسوم الدراسية الخاصة بأول فصل دراسي وفقاً لنموذج التعهد الخاص بكل برنامج على الرابط (graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1100).

كما أعلنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة عن بدء التقديم ببرامج الماجستير بنظام التعليم المستمر ابتداء من 19/2/1440 إلى 30/2/1440. واشترطت للتقدم لهذه البرامج الاطلاع على البرامج المتاحة والتأكد من تحقيق جميع شروط القبول قبل التقديم على الرابط ( graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1075 ) وتقديم طلب القبول من خلال بوابة القبول (dgs.ksu.edu.sa). وأشارت إلى أنه بعد إصدار إشعار القبول لابد من تسديد الرسوم الدراسية الخاصة بأول فصل دراسي وفقاً لنموذج التعهد الخاص بكل برنامج على الرابط (graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1010). وحثت العمادة المتقدمين على مراجعة عمادة الدراسات العليا لتسليم الملفات المطلوبة مع إيصال سداد الرسوم الدراسية، مؤكدة أنه سيتم إلغاء طلب المتقدم في حالة إرفاق مستندات غير صحيحة. وبينت أنه لا يتطلب دفع التكاليف الكاملة للبرنامج، وإنما يتم دفع الأقساط حسب المستويات المحددة في نموذج التعهد، لافتة إلى أن دفع رسوم أول فصل دراسي يتم قبل نهاية يوم الخميس 27/4/1440 الموافق 3/1/2019.