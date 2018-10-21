مدينة صينية تطلق قمرا اصطناعيا لإضاءة شوارعها بدلا من المصابيح الكهربائية

أطلقت مدينة صينية مشروعا لاستخدام قمرا صناعيا في إضاءة الشوارع بدلا من الاعتماد على المصابيح الكهربائية والقمر الطبيعي، حيث أن القمر الاصطناعي أفضل وأشد إضاءة. وذكرت تقارير إعلامية صينية أن "وو شانفينج" رئيس مجلس إدارة معهد شينجدو الصيني لأبحاث العلوم وتكنولوجيا نظم الإلكترونيات الدقيقة طرح هذه الفكرة لتنفيذها في مدينة شينجدو الصينية في وقت سابق من الشهر الحالي. ونقل موقع صحيفة الشعب اليومية الصينية عن "وو" القول إن "القمر الاصطناعي المضيء" سيكون أشد إضاءة من القمر الطبيعي بمقدار 8 أمثال ويكفي لإضاءة مساحة تتراوح بين 10 و80 كيلومترا. كما يمكن التحكم في المدى الفعلي للإضاءة بما يصل إلى عشرات الأمتار فقط. وذكرت صحيفة "آشيا تايمز" أن القمر الاصطناعي المضيء سيكون مغطى بطبقة طلاء شديدة الانعكاس، لكي تعكس الضوء من الشمس باستخدام أجنحة تشبه ألواح الطاقة الشمسية مع إمكانية تعديل زوايا هذه الأجنحة. يذكر أن روسيا جربت عام 1999 تركيب مرآة كبيرة في الفضاء لتقوم بعمل مشابه للقمر الاصطناعي لكن التجربة لم تنجح بسبب الفشل في نشر المرآة بشكل صحيح في الفضاء. في المقابل قال "وو" للصحفيين إن التقنية المطلوبة لتنفيذ الفكرة "نضجت" وأنه سيتم إطلاق القمر الاصطناعي المضيء من مركز شيشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية الصينية عام .2020