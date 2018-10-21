قانونيون: موقف المملكة من قضية خاشقجي شجاع ويعكس التزامها بالقوانين الدولية

أكد مختصون وقانونيون أن الموقف الذي اتخذته المملكة حيال قضية المواطن جمال خاشقجي موقف شجاع وقانوني من الدرجة الأولى، ويتناسق مع نهج المملكة منذ تأسيسها على يد المؤسس، بأن يكون دستورها الكتاب والسنة، وألا تحيد عن الشريعة الإسلامية التي تحرم القتل وتعظم حرمة النفس البشرية.وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور هيثم حسن لنجاوي, أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز، أن المملكة تعاملت بشكل احترافي وقانوني مع الظرف التاريخي الاستثنائي الذي واجهته خلال الأيام الماضية ولم تحد عن الشرع والأعراف الدولية.وأشار إلى أن القضية في حد ذاتها تعد حدثا جديدا من نوعه، ويتمثل في مشهد سياسي، حيث تعاملت المملكة معه وفقا لأساليب تهدف في المقام الأول إلى تحقيق العدالة، إذ كان من أهمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في موضوع قضية خاشقجي ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.من جانبه، قال الدكتور بندر الشاولي، محام ومحكم قانوني، إن المملكة تعد من أكثر الدول التزاما وتطبيقا للقوانين والأعراف الدولية، التي تقتضي التعاون والإفصاح بكل شفافية في أي قضية يكون لها علاقة بها، خصوصا كونها قضية دولية شغلت الرأي العام العالمي، وأخذت عدة جوانب أراد أعداء السعودية تشويه سمعة دولية لها تاريخ كبير.وأكد أن قرارات خادم الحرمين الشريفين تدل على اهتمام القيادة الحكيمة في إرساء العدل والإنصاف بين جميع أفراد المجتمع، ومحاسبة أيا من كان وكل من يثبت تورطه، إنفاذا للشرع الحكيم الذي تُحكم به البلاد، وبالقوانين الدولية التي تلتزم بها المملكة.ولفت في حديثه إلى نتائج التحقيقات وإعلان بيان النيابة العامة، على أن القضاء السعودي نزيه وقوي ومستقل ولا يخضع لأي سلطة، علاوة على حزم الملك سلمان فيما يخص حق من حقوق أحد مواطني المملكة، دون تحيز أو مجاملة.من جهته، أضاف الدكتور حامد عسيري، مستشار قانوني، أن ما حدث لخاشقجي كان حادثا عابرا، وتحملت المملكة المسؤولية القانونية والأدبية أمام العالم لما حدث بكل جرأة وشفافية، مراعية في ذلك ثقلها السياسي والديني الدولي، وهو ليس بغريب على المملكة التي تعتبر دولة قانون، والقانون فوق كل شيء.واستطرد: "لقوة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السعودية عمدت إلى الكشف عن الجناه المتورطين بسرعة قياسية، على الرغم من محاولة المتورطين الكذب والتمويه بإخفاء الأدلة.