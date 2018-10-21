«الاستثمار»: المنطقة اللوجستية الجديدة تتمتع بلوائح لجذب الشركات متعددة الجنسيات

أوضح المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن المنطقة اللوجستية التي سيتم إنشاؤها بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ستتمتع بقواعد ولوائح خاصة، تهدف إلى جذب مزيد من كبريات الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، ما يعد أحد الركائز الثلاث في "رؤية المملكة 2030".ورفع العمر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي بالموافقة على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة التي تعد الأولى من نوعها في العالم.ولفت المهندس العمر إلى أن تنظيم "المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة" بحسب الأمر الملكي، قد أوكل إلى الهيئة العامة للطيران المدني مهام جهة الاختصاص لتأسيس وتشغيل المشروع، في حين ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية في المنطقة لجذب واستقطاب أهم الشركات العالمية، مؤكدا أن إنشاء المنطقة يعد تأكيدا على التحول المتسارع في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار والفرص المتاحة في كل القطاعات.وقال، إن إنشاء المنطقة اللوجستية هو جزء من خطة شاملة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة في مواقع تنافسية للقطاعات الواعدة، بما في ذلك الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمليات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الصناعية والمالية، كما ستستفيد هذه المناطق من المزايا الفريدة التي يتمتع بها موقع المملكة من حيث سهولة الوصول في أقل من سبع ساعات لعدد كبير من المستهلكين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن بنيتها التحتية للنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية".وعد العمر إنشاء المنطقة، فرصة مميزة للشركات متعددة الجنسيات لتعزيز عملياتها وكفاءتها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من التجارة العالمية تمر عبر المنطقة، ما يجعل هذه المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في المملكة موقعا تنافسيا لأي شركة تسعى لخدمة هذه الأسواق".