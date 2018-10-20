هيئة حقوق الإنسان : الأوامر والتدابير التي اتخذها خادم الحرمين تؤكد بشكل لا لبس فيه أن حماية حقوق الإنسان من أهم أولويات الدولة

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن التوجيهات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله- ومنها توجيه النائب العام بالقيام بالتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي ، الذي أدى إلى كشف مصير الفقيد - رحمه الله - ، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات ، وماصدر من إعفاءات لعدد من المسؤولين ، تهدف إلى تحقيق العدالة، ومحاسبة المتورطين في هذه القضية والمقصرين ، وتطبيق العدالة بكل حزم وشفافية . وقال : كما أن تشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة التي تهدف إلى تحديث نظام الاستخبارات العامة السعودية ولوائحها وتحديد صلاحيتها بشكل دقيق ، تؤكد حرص القيادة - حفظها الله - على ترسيخ أسس العدل وفق الشريعة الإسلامية وحماية أمن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين في هذا الوطن، والحرص على سلامة مواطنيها في الداخل والخارج. وأوضح معالي رئيس هيئة حقوق الانسان أن هذه الأوامر والتدابير تؤكد بشكل لا لبس فيه أن حماية حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، تعد من أهم أولويات الدولة، وأن القضاء سيكون له الكلمة الفصل في تحقيق العدالة وتقديم المتورطين للمحاكمة العادلة. وقدم معاليه أحر التعازي لأسرة الفقيد- رحمه الله- سائلا المولى أن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان .