الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن وفاة خاشقجي

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني, بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال في تصريح له : إنها إجراءات حازمة تؤكد التزام قيادة المملكة الحكيمة بإيضاح الحقائق أمام الرأي العام العالمي، ومواصلة التحقيق في القضية، ومحاسبة المتورطين في هذا الحادث المؤسف وتقديمهم للعدالة. وأكد أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, برهنت حرصها واهتمامها بكشف ملابسات هذا الحادث المؤسف بكل شفافية إيمانا منها بضرورة إحقاق الحق وإرساء العدالة وإنفاذ القانون، منوها بالأوامر الملكية التي صدرت بهذا الشأن . وأعرب عن بالغ التعازي والمواساة لذوي الفقيد جمال خاشقجي وللحكومة والشعب السعودي في هذا المصاب الجلل.