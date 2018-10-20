جيبوتي تشيد بالحرص الكبير الذي أولاه خادم الحرمين لكشف الحقائق حول وفاة خاشقجي

أشادت جمهورية جيبوتي بالاهتمام البالغ والحرص الكبير الذي أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لكشف الحقائق حول وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، بكل شفافية وموضوعية، وإرساء العدل والإنصاف. وثمنت في بيان صادر اليوم نتائج التحقيقات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بغية محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث، والتي تبرهن أن المملكة ستبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة. وقدمت جمهورية جيبوتي التعازي وصادق المواساة لأسرة الصحفي جمال خاشقجي، داعية المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ويجنبها كل مكروه.