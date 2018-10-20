اليمن يشيد بقرارات خادم الحرمين ويؤكد أنها برهان على مبادئ الإنصاف والشجاعة

أشادت الحكومة اليمنية بنتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بشأن ,وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي رحمه الله ..مثمنة توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الجانب. وقالت الحكومة في بيان ان ما توصلت إليه النيابة في المملكة وإحالة المتسببين في وفاة الصحفي "خاشقجي" ينم عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية التي وضعت نصب أعينها سلامة مواطنيها في الداخل والخارج ، وحرصها على إطلاع الرأي العام إلى حقيقة الحادث. وأشار إلى أن المملكة بقيادتها السياسية الحكيمة تبرهن للعالم إنها تقوم على مبادئ العدل والإنصاف والشجاعة وهي المبادئ والقيم التي أفصحت عنها توجيهات خادم الحرمين الشريفين.. مؤكداً ان السعودية عبر تاريخها الطويل لم تحد عن هذه المبادئ والقيم ومراعية في سياساتها الالتزام بالأعراف والمبادئ الدولية والدبلوماسية ، ودأبت على مراجعة أي خطأ قد يحدث من احدى مؤسساتها وتعمل على معالجته فوراً واتخاذ ما يلزم من إجراءات ومحاسبة المتسببين ، كما هو حاصل في هذه الحادثة .