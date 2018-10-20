مصر تشيد بقرارات السعودية "الحاسمة والشجاعة" في قضية خاشقجي

أشادت مصر اليوم السبت بما وصفته "بالقرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة" التي اتخذها الملك سلمان بن عبدالعزيز في قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان "القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود لجلالته نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة".

وأقرت السعودية بأن خاشقجي توفي إثر شجار داخل قنصليتها في اسطنبول، بعد أن نفت على مدى أسبوعين أي علاقة لها باختفائه.