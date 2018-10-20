الشركة الليبية للنقل البحري تنفي اختفاء 3 ناقلات نفط

نفت الشركة الوطنية الليبية العامة للنقل البحري ما أثير حول اختفاء 3 ناقلات نفط تملكها الشركة.

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها السبت، أن كل الناقلات تعمل بصورة طبيعية وتؤدي أعمالها تحت متابعة مباشرة من الشركة.

يذكر أن الشركة الوطنية العامة للنقل البحرى هي شركة مساهمة ليبية مملوكة بالكامل للدولة الليبية ومعروفة في السوق الملاحى العالمي باسم GNMTC. وتعمل الشركة بشكل أساسي في مجال امتلاك وتشغيل ناقلات النفط الخام والمنتجات النفطية وناقلات الغاز البترولي المسال.