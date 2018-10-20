سندات الخزانة الأمريكية تفقد جاذبيتها

"لا تأتي المصائب فرادى كالجواسيس، بل سرايا كالجيش"، كلوديوس في مسرحية هامل، الفصل الرابع، المشهد الخامس.هل تعرف تلك الأجراس التي من المفترض ألا تدق أبدا للإشارة إلى تحول في السوق؟ حسنا، لقد بدأت تدق في 27 و28 أيلول (سبتمبر). في يومي الخميس والجمعة، قبل نهاية الربع الثالث، "تبادلات الأساس" الخاصة بالعملات بين المصارف في أسواق اليورو مقابل الدولار الأمريكي ارتفعت 30 نقطة أساس. وفي الفترة نفسها، ارتفع سعر الأساس لمقايضات الين مقابل الدولار 46 نقطة أساس.كان هذا أقصى ما يدفعه الأجانب مقابل التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة. ومن المحتمل أيضاً أن يكون أشارة إلى نهاية انتعاش الإسكان.تأثير تلك التغييرات في أسعار فائدة تبدلات الأساس هو أنها جعلت من غير المجدي اقتصاديا أن يشتري المستثمرون الأوروبيون واليابانيون سندات الخزانة الأمريكية والتحوّط من مخاطر العملة.كون التداولات التي من هذا القبيل كانت ممكنة يبدو أنه انتهاك لـ "مبدأ عدم المراجحة" في الاقتصاد المالي، لكن أمريكا عادة ما تحصل على وجبة غداء مجانية من بقية العالم.المشترون الأجانب للأوراق المالية الأمريكية، خاصة التزامات سندات الخزانة الأمريكية، سيرتبون عبر مصارفهم لتحويط مقتنياتهم من سندات الخزانة الأمريكية من خلال عمليات شراء مشتقات الدولار. وستحصل مصارف البائعين الأجانب، في المقابل، على الدولارات اللازمة لتغطية جزء من التحوّط من خلال إنشاء تبادلات مع المصارف الأمريكية.كل هذا مكّن المؤسسات غير الأمريكية من الاحتفاظ بمراكز كبيرة في السندات التي تدفع سعر فائدة إيجابيا بدون تكبّد أي مخاطر في العملات الأجنبية. هذا قد يبدو نوعاً من السحر المالي، لكن مخاطر العملات الأجنبية لم تختف. كل ما في الأمر أنها استمرت فقط في النمو كجزء متألق من كتاب المشتقات في المصارف الذي كان مخبأ على مرأى من الجميع.لكن بحلول أيلول (سبتمبر) 2017، كان باحثو المصارف المركزية قد توصلوا إلى تقديرات بشأن ما وصفوه بـ "الديون الأجنبية المفقودة" التي كانت تموّل الانتعاش الأمريكي القوي نسبياً. وفقاً لتقرير خاص صادر عن بنك التسويات الدولية، الديون "المفقودة" كانت تتجاوز 10.7 تريليون دولار في تقييمات السوق النقدية.قدّر بنك التسويات الدولية في عام 2016 أن "الديون المفقودة تصل إلى نحو 13-14 تريليون دولار، لكن التداعيات بالنسبة إلى الاستقرار المالي دقيقة للغاية وتتطلب تقييماً لأوجه التباين بين العملات وتاريخ الاستحقاق".لتلخيص تلك "التداعيات الدقيقة" نقول: كانت الولايات المتحدة قد اقترضت مبلغا إضافيا بقيمة 14 تريليون دولار أو نحو ذلك، ومخاطر العملات التي اتخذها الأجانب الذين أقرضوا هذا المال كانت مغطاة بشكل أساسي من قِبل النظام المصرفي الأمريكي، الذي قلل من أهمية مدى الخطورة التي يمكن أن يكون عليها ذلك.درَس بنك التسويات الدولية كيف زادت التزامات المشتقات هذه منذ الانتعاش من الأزمة المالية العالمية. خلافا لظاهر الأمر، كما قال تقرير البنك "الالتزامات التي تم تحمّلها من خلال تبادلات/مقايضات العملات الأجنبية الآجلة وتبادلات العملة تعادل وظيفياً الديون المضمونة".في وقت سابق حذر بنك التسويات الدولية، قائلا "حتى المستثمرين المؤسسيين العاقلين قد يواجهون صعوبات. إذا واجهوا صعوبة في ترحيل عقود تحوّطهم بسبب مشكلات بين المتداولين، سيجدون أنفسهم مضطرين إلى البيع بما يشبه حرق الأسعار".على مدى الـ 12 شهرا اللاحقة شقّت دراسة بنك التسويات الدولية طريقها في أنحاء الدوائر التنظيمية. الروايات المتناقلة، تقول "إن اعتماد المنظمين على مكاتب التداول في المصارف الكبيرة يشير إلى أن من المستحسن تقليص كل ذلك التعرض للتبادلات".هذا التعديل الحصيف كان يحدث في الوقت نفسه الذي استقرت فيه رسالة "الاحتياطي الفيدرالي" بتشديد أسعار الفائدة في الأذهان. الآن يعتقد بعضهم، مثل دونالد ترمب، أن "الاحتياطي الفيدرالي" أصبح مجنوناً. ويعتقد آخرون أن التعديلات هي ما هو مطلوب فقط للسيطرة على التضخم الزاحف.سيتعين على شخص آخر غير الأجانب الذين يتحوطون للعملات أن يشتري تلك السندات، إلى جانب مزيد من التريليونات التي سيولّدها العجز الكبير والمتنامي في الولايات المتحدة. يبدو من المرجح أن أولئك المشترين الجدد ـ ربما بعض المصارف التجارية الأمريكية ـ يحتاجون إلى أسعار فائدة أعلى بكثير لإغرائهم بالمزايدة في الوقت الذي يعمل فيه "الاحتياطي الفيدرالي" على تفكيك مراكزه الخاصة.هذه أخبار سيئة بالنسبة إلى شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة. فقد احتاجت أعواماً أكثر من أسعار الفائدة المنخفضة لتلبية الطلب من جيل الألفية الذي كان يشكّل العائلات ويبحث عن المنازل.روبرت ديتز، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية لشركات بناء المنازل، يُشير إلى أن "القدرة على تحمل التكاليف هي الآن عند أدنى مستوياتها منذ عشرة أعوام". الأمر ليس فقط الزيادات المكونة من أرقام من خانتين في تكلفة الخشب نتيجة الرسوم الجمركية. "لقد عانينا نقصا في العمالة خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية. الآن تقول شركات البناء إن العرض من قطع الأراضي "الأراضي الموافق عليها للبناء" منخفض".بالتالي، حتى مع انتعاش قوي لأعمال بناء المنازل، لم يتم الوفاء بالطلب الأساسي. عدد المساكن التي بدأت الشركات بإنشائها في آب (أغسطس) فقط وصل إلى معدل سنوي بلغ 1.282 مليون، أقل بكثير من الذروة قبل الانهيار التي كانت عند 2.273 مليون في كانون الثاني (يناير) 2006، ناهيك عن معدل آذار (مارس) 1973 البالغ 2.365 مليون منزل بُني في بلد أصغر بكثير.هذه الإنتاجية المنخفضة في بناء المنازل تعكس فشل النظام المالي، تماماً مثلما كانت الأزمة المالية الأخيرة. إنها نتيجة القيود الاصطناعية على بناء المساكن من قِبل قواعد الإقراض الفيدرالي وضوابط استخدام الأراضي المحلية. لقد جعلت الرجال والنساء يؤجلون مواعيد الزواج، وجعلت القوى العاملة عالقة في رمال متحركة. الآن يواجه المشترون المحتملون أسعار فائدة عالية بسبب عدم تفكيك تداولات سندات الخزانة الأمريكية المحوّطة.فهل هناك بعد كل هذا معنًى للحديث عن "إصلاحات" ما بعد الأزمة؟