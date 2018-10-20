وجها لوجه مع كيري .. وصفقة إيران الفاشلة في القلب

لا يبدأ الغداء مع جون كيري كما هو مخطط له. مع اقتراب المرشح الرئاسي الديمقراطي لعام 2004 ووزير الخارجية الأمريكي السابق، الجلوس على مقعده، يقول بشكل لا يناسب المقام: "أنا لست جائعًا". بادرت بالقول إنني أحتج لأن هذا اللقاء يأتي ضمن عمود (غداء مع "فاينانشيال تايمز")، وبالتالي لا يمكنك الإضراب عن الطعام.التقينا في مقهى دو بارك، وهو واحة فرنسية مبهجة في شارع بنسلفانيا، على بعد بضع مئات من الأمتار من فندق ترمب إنترناشونال.كان كيري يرتدي بدلة بلون أزرق غامق، وهي الصورة ذاتها للمرشح الرئاسي التقليدي.شعره ليس منتفخًا، أو يفترض أنه "فرنسي الطراز"، على النحو الذي يمكن أن يحبه رسامو الكاريكاتير الجمهوريون.نشر للتو سيرة ذاتية، على غرار حركة كلاسيكية لشخص يطمح للوصول إلى المكتب البيضاوي. أثار التوقيت تكهنات بأن كيري يعتزم للترشح مرة أخرى للدخول إلى البيت الأبيض.من شأن ذلك أن يكون خطوة صارخة. في الركام الديمقراطي الذي أحبط المعنويات، جراء نتيجة فوز جورج دبليو بوش للمرة الثانية في انتخابات 2004، كان من الصعب تخيل كيري وهو يشرع في جهود العودة إلى الترشح.لقد كان يفكر بشدة في المحاولة مرة أخرى في عام 2008، قبل أن يتفوق عليه باراك أوباما وهيلاري كلينتون.في فترة ولاية أوباما الثانية، اكتسب كيري أميالاً جوية أكثر من أي وزير خارجية أمريكي سابق (حيث قطع مسافة تزيد كثيرا على مليون ميل، أو أكثر من 120 يومًا في الجو).كان أحد منتجات هوس السفر المذكور هو الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؛ ومنتج آخر كان اتفاق باريس بشأن تغير المناخ. منذ فترة أصبح هذا التراث رمادا، عقب أن سحب دونالد ترمب الولايات المتحدة من كليهما.وعلى نحوٍ يكوّم العقبات أكثر من قبل، فإن قاعدة الحزب الديمقراطي باتت حتى أقل صبرًا مع المشتبه بهم المعتادين لديها، مما كانت عليه، عندما حرمت هيلاري كلينتون من الحصول على التاج في عام 2016 لمصلحة بيرني ساندرز، الذي كان في ذلك الحين اشتراكيا مغمورا من فيرمونت.لم يحدث للديمقراطيين أي شيء يعادل استيلاء ترمب الشرس على الحزب الجمهوري.ولربما لا يزال الوضع كذلك. الطامحون من جيل أصغر من كيري يتقدمون بصخب لاختبارات الدخول في السباق الرئاسي. وينظر على نطاق واسع إلى التجربة كدليل على الفشل.مع ذلك، حافظ كيري على اسمه في دائرة الضوء. في ذلك الصباح نفسه، هاجمته إدارة ترمب على أنه يكاد يكون خائنا لمقابلته المسؤولين الإيرانيين.قبل وقت قصير من جلستنا لتناول الغداء، فإن نيكي هالي، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة - التي أعلنت استقالتها منذ ذلك الحين - وصفت كيري بأنه "ضد أمريكا" لأنه التقى الإيرانيين على هامش المؤتمرات الأخيرة.يسأل كيري "هل قالت ذلك؟" أؤكد له أنها فعلت. فيقول، مع تلميح بالانزعاج: "إنهم يقومون بإعداد موضوعات لتشتيت الانتباه وتحريف الموقف المعارض.لا أشعر بأي مظلمة شخصية، أشعر بما هو من أجل بلدي والعالم، وإن كان ترمب قد اتخذ قراراً ذا نتائج عكسية للغاية، لأنه قرار يمكّن نفس الأشخاص الذين ترغب بأقل ما يمكن، في تمكينهم في إيران. إنه يعطي مصداقية لتحفظات خامنئي حول التفاوض معنا في أي وقت على الإطلاق.. ترمب واهم إذا ما اعتقد أن هؤلاء الأشخاص سيعودون زاحفين للتفاوض معنا".حتى بموجب معايير واشنطن، يبدو اجتماعنا لتناول الغداء في الحادية عشرة والنصف ظهراً، هو على الجانب المبكر نوعا ما.على أنني على وعي بالتقليد المتبع. لقد أصر على أنه لا يمكنك رفض حساء البصل في مطعم فرنسي.ويقول كيري، وهو ينظر سريعا إلى القائمة: "نعم، في الواقع أستطيع". يختار حساء سرطان البحر ماريلاند. أسأله، هل ترغب في مشروب ما؟وأنا على علم بأنني بدأت أبدو وكأني ملحاح، فيقول: "لا يمكنني القيام بذلك في منتصف النهار ما لم أكن في فرنسا أو لندن. عندما أكون في لندن، يمكنني طلب قارورة ما لتناول الغداء، وأستغرق ساعتين في ازدرادها، على مهل. أنا أحب وجبات الغداء تلك".يسأل كيري النادل ذا اللهجة الغليظة ما إذا كان من ألمانيا. لقد خمّن بشكل صحيح. ويتبادل الاثنان جملا قليلة باللغة الألمانية.تبين أن كيري أمضى عامين من طفولته في برلين عندما كان والده، وهو موظف في السلك الدبلوماسي، يقدم النصح والمشورة للمفوض الأعلى للولايات المتحدة.لقد أمضى كيري معظم ذلك الوقت في مدرسة داخلية في سويسرا. وهو يتحدث الفرنسية، بل أيضاً و"قليلا" من الإيطالية.المنشأة التي تحتوي على لغة يجب أن تكون نقطة إضافية للمنصب الأعلى، لكنها المرة الأخيرة التي ترشح فيها كيري، كان الجمهوريون يسخرون منه بسبب اعتباره فرنسيا فوق الحد.ويبدو أن التجربة تركت القليل من الندوب. يفصح كيري بسعادة عن رغبته في تعلم اللغة العربية. ويقول "إنها لغة جميلة. الكثير يأتي منها".أخبره أن الموافقة على تعيين بريت كافانو للمحكمة العليا الأمريكية، كان ثاني أكثر لحظة استقطابية شهدتُها منذ سنوات عديدة في أمريكا (كان أولها فوز ترمب في الانتخابات عام 2016).أدهشني أن كيري ربما يعتبر مرارة اليوم خفيفة مقارنة بأوائل السبعينيات، عندما كان، كاحتياطي بحري سابق حائز على ميداليات بشكل كبير في فييتنام - قد جرح عدة مرات وفاز بتسع ميداليات، بما في ذلك ثلاثة من "القلب القرمزي" – فقد قاد مظاهرات ضد حرب فيتنام.جنبا إلى جنب مع المئات من المحاربين القدامى الآخرين، ألقى ميدالياته على السياج في كابيتول هيل من قبيل الاحتجاج.وسأل الكونجرس: "كيف يمكنك أن تطلب من رجل أن يكون آخر رجل يموت بسبب خطأ؟" هل الاختلافات التي نشهدها اليوم تقارَن بذلك؟يقول كيري: "لا. ما حدث في الستينيات كان حول الحرب التي قسمت البلاد، يومها خرجنا من حركة الحقوق المدنية واغتيالات قادة مثل كينيدي ومارتن لوثر كينج. لقد كان عصرا مختلفا".أقول له، تمت إقالة نيكسون ونجح النظام. ما الضمانات التي لدينا من أن النظام سينجو من ترمب؟ يفكر كيري للحظة.يبدو أن شهيته عادت. إنه يوزع ملعقة ذات كفاءة من الحساء، ولقم تملأ الفم من الخبز بين الجمل. لا أكاد أكترث بطبق سلطة النيسواز أمامي (مكونة من البيض المسلوق وفيليه الأنشوفة والزيتون).يرد كيري: "الصدام الثقافي اليوم ليس هو نفسه. قد يكون الأمر حتى أكثر عمقا في مستوى الاستقطاب، بسبب استغلال الرئيس لتلك المخاوف والأمور المثيرة للقلق".هل يعتقد أن ترمب محتال، مثلما كان نيكسون؟ قبل هذا بيومين، خرجت صحيفة نيويورك تايمز بتقرير دامغ يدعي أن ترمب مارس الاحتيال، لتفادي دفع الضرائب على ميراثه الكبير.يرد كيري: "لم يكن ذلك خبرا جديدا بالنسبة لي. النقطة التي أسوقها هي أن ما يفعله ترمب هو منح الترخيص لما كان موجودًا هناك، لكن دائمًا ما يتم تقييده من خلال إحساس أمريكا بالعناصر الطيبة فيها. إنه أمر خطير للغاية، لأن ذلك يطلق العنان لقوى الظلام فعلاً، وعندما لا يحصلون على ما يريدون، فإن الأمر يمكن أن يتدفق - يمكن أن يصبح عنيفًا".انتهى كيري من وعاء حسائه. يتابع قائلا، هناك شيئان يمكن أن يوقفا ترمب: الأول هو أي شيء يأتي به روبرت مولر، المدعي الخاص الذي يحقق في التواطؤ المزعوم لحملة ترمب مع روسيا. ويقول: "هذا يمكن أن يكون لحظة كبيرة حقا".عندما كان في سن المراهقة، ذهب كيري إلى مدرسة داخلية في الولايات المتحدة مع مولر. وكان رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، قائد فريق الهوكي الذي يلعب فيه كيري.هما يعرفان بعضهما بعضا منذ 60 عاما. كل ما سيقوله كيري عن مولر الآن هو أنه يستحق لقبه باعتباره "سهم أمريكا المستقيم".يقول كيري إن الشيء الآخر الذي لديه "احتمالية" وقف ترمب، هو هزيمة الجمهوريين.ستجرى الانتخابات النصفية للكونجرس بعد أقل من شهر من الآن. وحتى في ذلك الحين، يخشى كيري من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى نتائج عكسية. ويتساءل: "لماذا أقول احتمالية فقط؟ لأنه من الممكن أن يصل ترمب، وهو احتمال غير طبيعي، إلى مكان سلبي للغاية لإعادة انتخابه في عام 2020، ويحرض هؤلاء الأشخاص بمزيد من المشاعر العنيفة.إنه ليس شخصًا يمكن أن يضبط نفسه. هل تذكر التجمعات التي كان يقول فيها، يجب إخراج ذلك الرجل في نقالة؟".أقاطعه، حضرت عددا قليلا من هذه الاجتماعات بنفسي. ويقول: "إنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها لدينا نازيون ومسيرة للعنصريين البيض، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتلقون فيها كلمات قبول من رئيس الولايات المتحدة. لقد تم اعتبارهم أناسًا صالحين. وهذ يعطيهم القوة".يبدو الأمر وكأنه اللحظة المناسبة للتساؤل عما إذا كان ينوي فعلا الترشح ضد ترمب. كيري لا يتوقف.يقول: "الآن، أفكر كيف نفوز في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.قلت للناس إنني لا أستبعد ذلك، لكنني لا أجلس هنا وأستعد بشكل نشط.. هذا من شأنه أن يكون غير مناسب في هذه المرحلة.أي جهود نحو عام 2020 في الوقت الحالي لن تكون مناسبة للتركيز الحقيقي، فنحن ما زلنا في 2018". يبدو لي وكأنه التقليد الذي طال عليه الأمد بالنفي الذي ليس بنفي.في سن 74، يقع كيري في منتصف مجموعة من الذين هم في السبعينات من العمر، وتشتمل على مايكل بلومبيرج، 76 عاما، الملياردير المقبل من التكنولوجيا المالية والإعلامية؛ وإليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ، الديمقراطية التي هي قريبة للغاية من سن السبعين عاماً؛ وجو بايدن، 75 سنة، نائب الرئيس السابق أوباما؛ وترمب نفسه، الذي سيكون قد بلغ 74 عاما في الانتخابات المقبلة.كيري يصر على أن السن ليست مشكلة لا في ترشيحهم – وبالتالي ولا ترشيحه."لا أظن أن هذا محدد بالعمر. بل يُحدد بالفكرة ويتم تحديده من خلال الطاقة والحيوية الموجودة لديك. أعني، أنظر إلى بيرني ساندرز (77 سنة).يعتمد الأمر على ما تقوله ومدى حماستك. لا أعتقد أن الناس نظروا إلى بيرني وقالوا: "أنت كبير في السن". أفكاره كانت مثيرة للشباب. من ناحية أخرى، إذا بدا أنك فاقد الصلة بالأحداث، فسيقوم الشباب بنفيك بلمح البصر. وكذلك سيفعل الجميع".يعرف كيري، بالطبع، كل شيء عن صعوبة الوقوف في وجه جمهوري يسعى إلى ولاية ثانية.بالنسبة لمعظم حملة 2004، أظهرت استطلاعات الرأي أن كيري يتجه نحو تحقيق فوز ضئيل.بعد ذلك، في الصيف، تم اتهامه بتزيين سجله الحربي من قبل منظمة "Swift Boat Veterans for Truth" (أي قوارب قدامى المحاربين السريعة من أجل الحقيقة)، وهي مجموعة من الجنود السابقين الذين عملوا على ما يبدو تحت قيادته في فيتنام.تبين أنه لا أحد منهم كان في الخدمة مباشرة تحت قيادة كيري. هرع بعض الذين قاتلوا معه للدفاع عنه. على أن الضرر كان قد وقع.يمكنك القول إن ذلك كان الموضوع الإخباري الكاذب الأصلي. دخلت كلمة "swiftboating" - التي تستهدفها عملية تشويه سياسية – في لغة الناس.في هذه الأثناء، لا يزال الفريق الذي ساعد على ابتكار "قوارب قدامى المحاربين السريعة"Swift Boat Veterans for Truth – أي وكالة سي آر سي للعلاقات العامة – جادا في العمل.في الأسبوع الذي سبق لقاءنا، نشر قصة كان فيها زميل دراسة لكافانو، وليس القاضي نفسه، من الذي حاول الاعتداء على كريستين بلاسي فورد في أوائل الثمانينيات.هل كان من الممكن أن يكون كيري رئيسا، لولا هذه الإشاعة من المحاربين القدامى؟يجيب: "القارب السريع كان اختلافا إضافيا"، لكننا كنا لا نزال في سبيلنا إلى هزيمة بوش.ثم في يوم الجمعة السابق على الانتخابات، بثت قناة الجزيرة شريطا مسجلا لأسامة بن لادن (شريط فيديو مدته 18 دقيقة ألمح فيه زعيم القاعدة إلى هجمات جديدة). هذا ما أوقف زخمنا تماما. هذا الشريط هو الذي قتلنا".وصل كريم الكاسترد بالسكر المحروق. كيري يقضي على طبقه بحبور. كما طلب الكابتشينو. أنا أحتسي فنجان قهوة إسبريسو.ويقول: "هذا يكسر جميع القوانين الإيطالية، في شأن تناول القهوة بالحليب، في فترة ما بعد الظهر".أتساءل عما إذا كانت مثل هذه الشخصية الحاكمة ذات الثروة الكبيرة وذاتية الوضوح، يمكن أن تخترق حقا كمرشح للديمقراطيين في المناخ الشعبوي اليوم.لقد كانت زوجة كيري، تيريزا هاينز كيري، متزوجة من الراحل جون هاينز الثالث، وكانت وريثا لثروة لعائلة صاحبة الاسم المعروف.ويعتقد أن ثروتها بنحو 750 مليون دولار. تمتلك عائلة كيري ستة منازل واسعة. ألا تشكل ثروته مشكلة؟ يرد كيري: "هذا سؤال عادل. إجابتي بسيطة للغاية. فرانكلين ديلانو روزفلت كان صاحب مال. كان جون إف كينيدي يملك المال.الأمر لا يتعلق بحجم حسابك المصرفي، إنما يتعلق بما تؤمن به. بما تحارب من أجله. المال لا يحددني كشخص. المهم هو ما تفعله لتحسين حياة الناس".أشير إلى أنه يجب أن يكون لديك جلد سميك مثل وحيد القرن للتفكير في إعادة دخول تلك الساحة.يجيب: "جلدي أكثر سمكا. لقد تجاوزت تلك المرحلة تماما الآن. أنا أعمل في الحياة العامة منذ أن كان عمري 27 عامًا، وقد قذفوني بكل ما يخطر على البال. هؤلاء الرجال يهاجمون سجلي العسكري وإحساسي الوطني، ولكنهم لم يثبتوا أنهم على حق في أي شيء.انظر إلى غزوهم للعراق (الذي سارع كيري بنفسه للتصويت بالموافقة عليه، وهو أمر سارعت حملة إعادة انتخاب بوش إلى تسليط الضوء عليه).لقد كان كارثة". وبتشجيع من جلد كيري السميك، أعيد الحوار إلى الاتفاق النووي الإيراني. أقول له، يزعم أنصار ترمب أن كيري تنازل عن أمور كثيرة فوق الحد للإيرانيين، لأنه كان تواقا جدا للفوز بجائزة نوبل للسلام.من الواضح أن تذكيري هذا يشغل باله. يقول كيري: "إنهم لا يعرفون ما يتحدثون عنه. يقولون ذلك لأنه يبدو جيدا.الحقيقة هي أننا حصلنا على اتفاقية السيطرة على الأسلحة الأكثر صرامة، وأكثرها شفافية على هذا الكوكب. لدينا القدرة مدى الحياة للتفتيش على أي منشأة في إيران عندما نريد".شخص واحد أو شخصان ينظران إلى مائدتنا. يقول كيري "أنا آسف". "أشعر بقوة حيال ذلك لأنه غير صحيح".بين جوانب الحماسة الأخرى لدى كيري يكمن التعامل مع خطر الاحتباس العالمي. أقول له إن المشكلة هي أن قلة من الناخبين يبدو أنهم يشاركونه قلقه.في الواقع، تجعل السياسة من الصعب في الوقت الحاضر مناقشة أي موضوع جوهري.يقول كيري: "مع مئات المنصات التي لدينا اليوم - أنت تعرف هذا مثلما يعرفه أي شخص آخر - من الصعب جداً اختراقها.هذا من الأسباب التي تدعوك للدخول في سباق رئاسي، لأن هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تحديد بعض هذه الخيارات".أسأله، ولكن كيف تحفز الناخبين؟ يرد كيري: "اسمح لي أن أكون صريحًا معك.لا تتحدث عن تغير المناخ، وتحدث عن الطقس. إذا ارتفعت درجة الحرارة، سيكون لديك هواء رطب ودافئ وعواصف أكبر.في العام الماضي أنفقنا 265 مليار دولار على ثلاث عواصف كبيرة، ماريا، وإيرما وهارفي – هذا المبلغ هو ثلث ميزانيتنا الدفاعية.يا إخوان، إذا كنتم ترغبون في توفير المال، وإذا كنتم تريدون أن تضعوا الناس في العمل، فعلينا أن نبدأ في اتخاذ الإجراءات المناسبة" على حد قول كيري.أذكر البنية التحتية - تلك الكلمة العاتية التي تقتل معظم الناس. يبدو أنها أثارت حماسة كيري إلى حد كبير. وهو يربط ذلك برحلة بالقطار أخيرا في الصين، بسرعة متوسطة تبلغ 483 كيلومترا في الساعة. وقال: "وضع أحد المشرفين كأسا من الماء، ولم يكن قد اهتز حتى. في حين يتجاوز قطار آسيلا، الأسرع في أمريكا الذي يربط بوسطن بواشنطن العاصمة، نصف تلك السرعة ليقطع مسافة لا تذكر بالنسبة إلى الرحلة الصينية.لا يمكنه أن يمر بسرعة على نهر تشيسابيكي، لأنه سينتهي به المطاف إلى السقوط في نهر تشيسابيكي. هذا سخيف. نضع رجلا على القمر، لكننا نعجز عن صيانة البنية التحتية الأساسية".وفي الوقت الذي ينهض فيه كيري، يحضر نادل من طاقم المطبخ على مائدتنا، ومعه مجموعة صغيرة من الحلويات المكسوة بالشرائط.الشخص الذي يتمنى له الخير يخاطبه بـ"السيد الرئيس". يضحك كيري. يقول "حسنا. شكرا يا صديقي!ويضيف قائلا لي: "لم أدفع له المال ليقول لي ذلك". بينما يصافح يدي، يقول كيري: "يجب أن تتذوق حلوى البسكويت. لا يمكنني أن آكل المزيد".بعد بعض الضغط، وافق على أن بطنه يمكن أن يتسع لها في النهاية. ثم ذهب.بقي لدى شعور بأن كيري يمتلك نوعًا من السيرة الذاتية التي قد تؤرجح مؤسسة وسطية في الأوقات المملة، لمنحه فرصة أخرى. على أننا نبعد مليون ميل من ذلك المكان. لا علاقة لهذا بالعمر. أمريكا اليوم لا تشعر بالتوتر من أي شيء، سوى التجربة.