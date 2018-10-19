238 ألف مشترك حكومي في "التأمينات" بنهاية النصف الأول.. 11 % أجانب

بلغ عدد الموظفين الحكوميين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية نحو 238 ألف مشترك، وذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري من إجمالي 9.4 مليون مشترك في القطاعين الحكومي والخاص.ووفقا لمصادر "الاقتصادية"، بلغت نسبة الإناث المسجلين في القطاع الحكومي 21.9 في المائة بما يعادل نحو 52187 موظفة، استحوذت السعوديات على النصيب الأكبر بـ87.6 في المائة بعدد 45715 سعودية مقابل 6472 أجنبية.فيما شكل إجمالي الأجانب المشتركين في النظام كموظفين حكوميين (ذكورا وإناثا) نحو 11 في المائة، بعدد 26006 موظفين، مقابل 212581 موظفا سعوديا استحوذوا على النسبة الأكبر بـ89 في المائة.واستحوذت منطقة الرياض على نحو 40.2 في المائة من إجمالي المسجلين في نظام "التأمينات" البالغ عددهم 9.4 مليون مشترك، تليها المنطقة الشرقية بـ23.4 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ22.4 في المائة. وسجلت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في عدد المسجلين.وقررت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق، إدخال تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث تشمل بأن يصبح بدل السكن النقدي الذي سيتم تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.وذلك علاوة على أن يكون شهر الاشتراك هو الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك، إضافة إلى تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في كانون الثاني (يناير) من كل سنة.ووفرت المؤسسة لعملائها خدمة للاستعلام عن أسماء من لهم مستحقات تأمينية ولم يتقدموا بطلب الصرف من خلال موقعها الإلكتروني، داعية من لهم مستحقات من مستفيدين أو ورثتهم لمراجعة أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة لاستكمال صرف تلك المستحقات بعد التأكد من وجود أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين.