تراجع سهم "دايملر" الألمانية إلى أقل مستوى له منذ 5 سنوات

تراجع سعر سهم مجموعة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات إلى أقل مستوى له منذ تموز/يوليو 2013، بعد إصدارها ثاني تحذير أرباح لها خلال 4 أشهر. وذكرت الشركة أن ارتفاع نفقات تحديث أنظمة عوادم محركات الديزل (السولار) في أوروبا وزيادة مخصصات عملية إحلال مكيفات الهواء في السيارات القديمة وراء التراجع المتوقع في أرباحها. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تداعيات هذه الأوضاع يمكن أن تكون أسوأ، في حين يتوقع محللون بالفعل تراجع أرباح "دايملر" قبل حساب الضرائب والفوائد بنسبة 11% عن العام الماضي إلى 09ر13 مليار يورو. يأتي ذلك فيما تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية ضغوطا سياسية متزايدة في الداخل لإصلاح سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل والتي تزيد عوادمها أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية مقارنة بكميات العوادم التي تصدرها أثناء الاختبارات. وقد تراجع سهم "دايملر" خلال تعاملات اليوم بنسبة 7% إلى 77ر48 يورو وهو أقل مستوى له منذ تموز/يوليو 2013، قبل أن يتعافى إلى 81ر50 يورو قبيل ختام التعاملات.