أسهم أوروبا تعوض خسائرها وخفض التوقعات يهوي بميشلان وبويج في فرنسا

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم الجمعة متعافية من الهبوط الحاد الذي منيت به في الجلسة السابقة بفضل تعافي أسعار النفط، في الوقت الذي أثارت فيه نتائج ميشلان وبويج الضعيفة من جديد مخاوف المستثمرين بشأن أسهم قطاعي السيارات والبناء.

وارتفع المؤشر ستوكس 50 لأسهم منطقة اليورو 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة بلغت 0.1 بالمئة.

وانخفض مؤشر الأسهم الإيطالية 0.4 بالمئة، وهبط مؤشر البنوك هناك 1.2 بالمئة.

وهوى سهم بويج الفرنسية 6.5 بالمئة على المؤشر كاك 40 الفرنسي بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح بسبب مصاعب في أنشطة البناء، بينما هبط سهم ميشلان المتخصصة في صناعة الإطارات 5.6 بالمئة بعدما خفضت توقعاتها للمبيعات ولنمو سوق الإطارات.