ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1% خلال شهر سبتمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، حسبما ذكرت الحكومة اليوم الجمعة.

وتمثل القراءة الشهر الحادي والعشرين على التوالي من الارتفاع، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، لكنها كانت بعيدة عن هدف قدره 2 في المئة الذي حدده بنك اليابان في عام 2013 .

وقالت الوزارة إن تكلفة الكيروسين ارتفعت بنسبة 23.2 في المئة وارتفع سعر البنزين بنسبة 17.3 في المئة.

وبلغ المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الأغذية الطازجة، 101.3 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015 .

منذ أكثر من خمس سنوات، أطلق البنك المركزي حملة تخفيف القيود النقدية، التي تهدف إلى تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المئة في غضون عامين، من أجل سحب ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دوامة الانكماش.

ومع ذلك، قال البنك في يوليو إن معدل التضخم في البلاد من المتوقع أن يرتفع بنسبة 1.1 في المئة للسنة المالية الحالية حتى مارس 2019، بعد أن تم تعديله من تقديرات شهر أبريل البالغة 1.3 في المئة.

ولا يتوقع البنك أن يصل المعدل إلى 2 في المئة حتى في سنة 2020 المالية.