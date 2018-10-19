تطلع شركة أمن إنترنت ناشئة .. إلى خانة المليارين

عندما شعرت إحدى الشركات متوسطة الحجم غربي لندن بالقلق إزاء أمن شبكة الحاسوب لديها، بدا وكأن لدى شركة داركتريس الحل.اليوم، تنفق الشركة نحو 10 آلاف دولار شهريا، ضمن عمل شركة الأمن الإلكتروني الناشئة، التي تبلغ قيمتها 1.65 مليار دولار.قال أحد مهندسي هذه الشركة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنها ترسل كثيرا من التحذيرات الكاذبة، التي يتجاهلها كثير من موظفي تكنولوجيا المعلومات.وقال: "نصف أعضاء فريقي لا ينظرون إليها ولو لمرة واحدة خلال اليوم، أعتقد أن الأمر مكلف للغاية، ولن أكذب في ذلك".شركة داركتريس واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا الناشئة، التي تبشر بالخير، ولديها عملاء يشتملون على أجزاء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ومطار جاتويك، ودراكس، أكبر محطة لتوليد الكهرباء في المملكة المتحدة.لكي تتنافس هذه الشركة مع منافسيها في الولايات المتحدة، فهي بحاجة لمواصلة الفوز بعملاء جدد وإقناع الزبائن مثل هذا المهندس بأن يظل لديهم الولاء لها.الذكاء الاصطناعي "نظام مناعة بشري"شركة داركتريس، وفقا لموادها الدعائية، "يقوم نموذجها على غرار نظام المناعة البشري"؛ أي الطريقة التي تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي للكشف عن الفيروسات وتهديدات الإنترنت داخل شبكة الحاسوب.يُمنح زبائن الشركة فترة تجريبية مجانية مدتها ثلاثة أسابيع، ويطلب منهم توصيل صندوق شركة داركتريس بشبكة اتصالاتهم.يدرس الذكاء الاصطناعي طريقة تصرف الموظفين وهم يعملون على حواسيبهم، ومن ثم يجري استخلاص تصور على غرار الألعاب بشأن الأماكن التي توجد فيها المشاكل. ديف بالمر، موظف بريطاني سابق في مجال الاستخبارات يعمل الآن مدير التكنولوجيا لدى شركة داركتريس، يصف هذا الأمر بأنه "النسيج الذي يفسر من خلاله الذكاء الاصطناعي، السبب في شعور الشركة بالقلق إزاء تلك المشاكل".عندما ينقر موظفو تكنولوجيا المعلومات على التنبيهات، تظهر لهم سجلات مفصلة للأنشطة، التي يمكنهم أن يطلبوا من موظفي شركة داركتريس المساعدة على تحليلها مجانا.قال لورنس أورانس، وهو محلل بحوث أمن الشبكات لدى وكالة جارتنر: "الناس عموما يحبون الواجهة البينية للشركة، ويعتقدون أنها مثيرة، وتُظهِر الأمثلة بشكل جيد".كما أضاف قائلا: "شركة داركتريس قوية حقا في مجال التسويق، فقد كانت أول شركة بيع لأمن الشبكات تقوم حقا بالترويج أو الإعلان عن حقيقة أن حلولها تستند إلى حد كبير على تعلم الآلة".وأضاف أن كثيرا من منتجات الأمن الإلكتروني في مجال الذكاء الاصطناعي تُصدِر التنبيهات الكاذبة. "دائما ما ستكون هنالك تلك التنبيهات حول أشياء ليست المشكلة الحقيقية"."يمكن أن ينتهي بك الأمر بأن تنتج منتَجا لا يفهمه الناس".على أن باحثا آخر في أمن شبكات الإنترنت طلب عدم ذكر اسمه، قال إنه يسمع "تغذية راجعة مفادها بأن من الصعب جدا التعامل مع الضجيج ضمن النتائج المغلوطة ومحاولة حل المسألة مع شركة داركتريس".قال موظف سابق لدى شركة داركتريس، إن الشركات ذات أقسام تكنولوجيا المعلومات الأصغر حجما، ربما لن تكون قادرة على استخدام النظام بكامل قدرته.وأضاف: "على الرغم من كل هذه المبالغة، يمكن أن ينتهي بك الأمر بإنتاج منتج لا يفهمه الناس حقيقة".موظفو تكنولوجيا المعلومات الذين يعتركون لاستخدام النظام يمكنهم أن يطلبوا من شركة داركتريس تحليل النتائج مقابل رسم معين.على أن بوبي جوستافسون الرئيسة التنفيذية المشاركة قالت إن خدمة التحليل تشكل جزءا صغيرا من الإيرادات الكلية: وذكرت لصحيفة الفاينانشيال تايمز في الصيف: "نحن لا نقدم خدمات استشارية. والتكنولوجيا لدينا ليست للكشف عن التهديدات عبر شبكة الإنترنت فحسب، بل أيضا للرد عليها تلقائيا".بالنسبة لكثير من العملاء، تقدم تكنولوجيا شركة داركتريس بديلا مفيدا عن التنقيب في سجلات مكونة من ملايين الأسطر دون وجود أي معالم.قال إيان جولدينج، كبير الإداريين الإعلاميين في متحف التاريخ الطبيعي في لندن: "القوة الكبيرة لشركة داركتريس هي في تقديم واجهة بينية بسيطة حقا في البداية، ومن ثم تقديم البيانات بحيث يمكنك تحديد الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات".قال متحدث رسمي باسم شركة داركتريس، إن أعداد العملاء لديها تزداد بمقدار الضعف كل ربع عام، وإن معدل تجديد الخدمات، على أساس القيمة، يصل إلى أكثر من 100 في المائة.وأضاف المتحدث الرسمي قائلا: "تشير الحقائق إلى أن هنالك أكثر من مجرد مبالغة".ارتفعت الإيرادات 80 في المائة لتصل إلى 30.8 مليون جنيه في العام المنتهي في حزيران (يونيو) من عام 2017، على الرغم من أن تكلفة التسويق التي تشمل شحن الخوادم إلى العملاء مجانا قد زادت بأكثر من الضعف لتصل إلى 34.6 مليون جنيه، وتكبدت الشركة خسائر قبل الضرائب تبلغ 24.7 مليون جنيه.قال أحد المستثمرين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن نجاح شركة داركتريس كان مدفوعا "ببطاقات أسماء ومعارف تصل إلى مستوى كبير الإداريين الإعلاميين" ونسب الفضل إلى مايك لينتش، الذي يملك 40 في المائة من الشركة من خلال صندوقه لرأس المال المغامر إنفوككابيتال.التئام شمل الفرقةلينتش، الذي أصبح من أصحاب المليارات بعد بيعه شركة البرمجيات الرائدة أوتونومي إلى شركة هيوليت باكارد مقابل مبلغ 11.1 مليار دولار، أشيد به في الماضي بأنه "بيل جيتس بريطانيا"، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة شركة داركتريس.في الوقت نفسه، 12 من أعضاء مجلس إدارة الشركة البالغ عددهم 20 عضوا، بمن فيهم نيكول إيجان الرئيسة التنفيذية المشاركة والسيدة جوستافسون، كانوا يعملون لدى شركة أوتونومي.قال المستثمر: "في الأيام الأولى، أعادوا موظفي شركة أوتونومي السابقين، فالتأم شمل الفرقة كاملا. وهم يعرفون كيف يبيعون الأشياء".لم تُخفِ شركة داركتريس قط علاقتها بشركة أوتونومي. قالت السيدة إيجان لصحيفة فاينانشيال تايمز العام الماضي، إن لينتش توصل إلى الفكرة الأصلية لشركة داركتريس: "كان من رأي مايك أن تعلم الآلة يمكن أن يكون له في الواقع تأثير كبير هنا بالنسبة للأمن الإلكتروني، وبالتالي وضعنا الشخص المناسب في المكان المناسب".في الآونة الأخيرة، حاولت شركة داركتريس التهوين من العلاقة بين الشركتين. أزيلَ اسم لينتش من موقع شركة داركتريس على الإنترنت عند نقطة زمنية محددة بين آب (أغسطس) قبل الماضي وحزيران (يونيو) الماضي.ولقد شرح متحدث رسمي باسم شركة داركتريس، أنه تنحى من مجلس الاستشارات التابع للشركة في عام 2017، وأن مجلس الإدارة الرئيس ليس مدرجا عبر الموقع الإلكتروني.أصبحت العلاقة تنطوي على الإحراج في نيسان (أبريل) الماضي، عندما أدين ساشوفان حسين، الذي كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة داركتريس حتى قبل عامين بـ16 تهمة احتيال، يعود تاريخها إلى الوقت الذي كان يعمل فيه في منصب كبير الإداريين الماليين في شركة أوتونومي، وعملية الاستحواذ من قبل شركة هيوليت باكارد.رفضت شركة داركتريس إجراء أي مقارنات مع الشركة السابقة، قائلة إن لديها استراتيجية مبيعات "مختلفة تماما" وإن 3 في المائة فقط من المجموع الكلي لموظفيها كانوا يعملون لدى شركة أوتونومي.وقالت السيدة جوستافسون لصحيفة الفاينانشيال تايمز: "لا تزال "إنفوك كابيتال" منخرطة في الشركة، لكن شركة داركتريس لها هوية خاصة بها إلى حد كبير".ويبقى أن المنافسة تحتدم في مجال تكنولوجيا معلومات الأمن عبر الإنترنت.ارتفع عدد الشركات الناشئة المختصة بأمن الإنترنت، التي تبيع منتجات الذكاء الاصطناعي عقب الاختراقات النشطة للغاية من فيروس واناكراي وفيروس بيتيا، والاختراقات البارزة لشركة الخطوط الجوية البريطانية وشركة ديكسونز كارفون.عملت عشرات الشركات على تصميم برمجيات تعلم الآلة التي يمكنها تعقب نقاط الضعف، والكشف عنها في الأنظمة الحاسوبية وتحديد التهديدات قبل أن تسبب المشاكل - مدعية أن التكنولوجيا المتطورة ضرورية للتصدي للهجمات المعقدة.تبين البيانات الواردة من وكالة سي بي إنسايتس، أن 34 شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني في تكنولوجيا المعلومات، جمعت تمويلات الأسهم الأولى لديها في العام الماضي، مقارنة بـ18 شركة العام الماضي.سلطت شركة الأبحاث الضوء على القرار المتخذ من قبل شركة أكسينتشر والمتمثل في شراء شركة إيند جيم الناشئة لأمن الإنترنت في شباط (فبراير) من عام 2017، وعملية استحواذ شركة أمازون على اثنتين من شركات الأمن الإلكتروني، هما هارفست للذكاء الاصطناعي وسكورل.على أن اللاعبين في الصناعة يقولون إن المنافسة أنشأت سلسلة من التكنولوجيات ذات البراءة الحصرية، التي لا تتفاعل جيدا فيما بينها.وفقا لشركة بريفيلانت أيه آي Prevalent.AI، وهي شركة ناشئة مقرها لندن، وتبيع أيضا برامج اكتشاف التهديدات من خلال التعلم الآلي، فإن هذا يخلق المشاكل لأقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات.تبذل الشركة الناشئة ضغوطا لكي يقوم مزيد من شركات الأمن الإلكتروني ببرامج المصدر المفتوح، لإنشاء منصاتها.