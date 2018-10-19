مشكلة مؤيدي "بريكست" .. إساءة فهم أهداف اتحاد القارة

"ماذا حدث لثقة ومُثل الحلم الأوروبي؟ تم تأسيس الاتحاد الأوروبي لحماية الحرية. أما الاتحاد السوفييتي فقد كان هو فحسب من يمنع الناس من المغادرة، عبر حبسهم ضمن الستار الحديدي.الدرس المستفاد من التاريخ واضح: إذا قمت بتحويل نادي الاتحاد الأوروبي إلى سجن، فلن تنقص الرغبة في الخروج، ستنمو... ولن تكون السجين الوحيد الذي سيريد الفرار".هكذا خاطب جيريمي هانت مؤتمر حزب المحافظين هذا الأسبوع.هذه ملاحظة تخطف الأنفاس. هي مثيرة؛ لأنها جاءت من وزير الخارجية، الشخص الذي أوكلت إليه إدارة علاقات المملكة المتحدة بالأجانب؛ ولأن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وهي مجموعة ذات أهمية خاصة وقوية من الأجانب، تأتي إلى لحظتها من الأزمة؛ ولأنها جاءت من سياسي ذي سمعة تتسم بالرصانة؛ ولأنها جاءت من رجل قام بحملة من أجل البقاء في الاتحاد.من جديد، إنه أمر يخطف الأنفاس، ولكن لماذا؟ بالدرجة الأولى؛ لأن أوجه التشابه التي أقامها هانت بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد السوفييتي، كانت غبية تماما ومسيئة إلى حد كبير، فليس هناك وجه للمقارنة، ألبتة، ما بين هذا وذاك.لقد أرسل السوفييت الدبابات إلى برلين الشرقية عام 1953، وإلى بودابست عام 1956، وإلى براغ عام 1968، هكذا يقول التاريخ.أما الاتحاد الأوروبي، فلم يسبق أن هدد أحداً من ذي قبل، وهو لا يهدد المملكة المتحدة بوحشية مماثلة، ولو من بعيد، ولربما قد لا يستطيع.إنه يكتفي بالإشارة إلى مجرد بيان بأن المقترحات، التي قدمتها الحكومة البريطانية لاتفاقية الانسحاب، خاصة "خطة تشيكرز"، لن تنجح.هذا لا يبقي المملكة المتحدة في السجن: هذا هو التفاوض. الخلاف مع مقترحات المملكة المتحدة بشأن الانسحاب، هو بالضبط كما يدل عليه اسمه: خلاف. الاتحاد الأوروبي على حق، أيضا. الخطة لن تنجح.في بلد جاد، إذا أدلى وزير خارجيته بمثل هذه الملاحظة، في مثل هذه اللحظة، عن مثل هذه الدول الصديقة، والمهمة، فسيقال من منصبه.دعه يلحق ببوريس جونسون إلى المقاعد الخلفية في مجلس العموم (نائب من دون وزارة). في حزب حاكم جاد، كان سيتلقى صيحات الاستهجان، لكن هانت قال ذلك لأنه يعتقد أن هذا النوع من الغباء الحاقد، بات شائعاً في حزب المحافظين، الذي يجلس على سدة الحكم الآن، في بريطانيا. هذا وضع مخيف.وراء الملاحظات المسيئة التي أطلقها هانت يكمن الافتقار إلى الخيال اللازم لفهم طبيعة الاتحاد الأوروبي.ومع ذلك، فإن هذا شرط ضروري للتعامل مع الأمر بشكل معقول، الآن أو في المستقبل.بالنسبة للأشخاص الذين يقودون هذا الأمر حاليا، فإن بقاء الاتحاد الأوروبي قضية وجودية. العلاقات مع المملكة المتحدة المغادرة، مقارنة غير مهمة نسبيا.الفرق الكبير هو أن الإنجليز، في أعماقهم، غالباً ما يفتقرون إلى الخوف. معظم البلدان الأوروبية ليست كذلك.في البر الرئيس الأوروبي، لم تنجح سوى فنلندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا من الحرب العالمية الثانية، في تفادي غزو.ماذا كانت سيادة هولندا تستحق عام 1940؟ أربعة أيام. وكما أخبرني وزير إيرلندي بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي في المقام الأول هو مشروع سلام.على أنه ليس مبنيا على الخوف وحده، فهو مبني أيضا على الأمل - في أوروبا مزدهرة ومتكاملة قادرة على أن ترفع صوتها في العالم.من المشروع رفض هذا المشروع. مؤيدو "بريكست" يرفضونه. من المشروع الاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي قد تجاوز حدوده.في الاتحاد النقدي، أنا أوافق على ذلك. من المنطقي الاعتقاد أن الاتحاد الأوروبي قصَّر في تحقيق ما يصبو إليه، حول الدفاع، أنا أوافق أيضا.على أن من غير الشرعي أن يحتقر شخص عاقل أهداف الاتحاد الأوروبي، أو يرجو أن ينهار في هوة الفوضى.الأهداف توجِد البنية. هذا مشروع سلام يعمل من خلال دمج العلاقات المتبادلة في إطار من القواعد المعمول بها، على قدم المساواة ووفق قواعد ملزمة قانونيا.الثقة المتبادلة ضرورية لجعل الاتحاد الأوروبي ينجح اعتمادا على هذا. يجب أن تكون القواعد واضحة وتخضع لعملية قانونية موثوقة. حين تحصل البلدان على فوائد دون الوفاء بالتزاماتها، فإن الاتحاد الأوروبي سيتفكك.لا تلبي خطة تشيكرز هذه المتطلبات: هي تتطلب أن تكون المملكة المتحدة خارج المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي للسلع، للتفاوض على صفقات، ولكن أيضًا داخلها، للتخلص من الجمارك الأوروبية والضوابط التنظيمية.الاتحاد الأوروبي لديه خطوط حمراء أيضًا. لا يمكنه أن يقبل مثل هذه الاستفادة بالمجان.المملكة المتحدة ليست سجينة؛ إنها لا تحصل فحسب على ما تريد. سواء أعجبك ذلك أم لا، فالاتحاد الأوروبي هو أيضا أكثر قوة بكثير في هذه المفاوضات من المملكة المتحدة، لأنه أكبر منها بكثير.خطة تشيكرز هي في حد ذاتها رد على صعوبة التوصل إلى اتفاق حول إيرلندا. جوهر الاتحاد الأوروبي هو الفكرة القائلة بوجوب حماية البلدان الصغيرة من البلدان الكبرى (وكذلك حماية البلدان الكبرى من أنفسها).الحفاظ على السلام في جزيرة إيرلندا أكثر أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي من ترك منطقة الجمارك في المملكة المتحدة غير مقسمة.من وجهة نظره، انسحاب المملكة المتحدة أوجد المشكلة، وبالتالي يجب على المملكة المتحدة إصلاحها.ليست لدي فكرة عما إذا كانت هناك صفقة، وما إذا كان البرلمان سيقرها، أم أنه سيكون هناك تصويت ثان.على أنه إذا كان المتطرفون يروجون لأسطورة "طعنة في الظهر"، التي بموجبها انتزع التعصب من الاتحاد الأوروبي خروجا مجيدا لبريطانيا من أيدي الشعب البريطاني، فإن الإرث سيكون سامًا.الساسة المسؤولون لن يقتربوا ولو من بعيد من هذه الفكرة، إلا أن هانت ليس سبب هذا التفكير المخبول، بل هو مجرد أحد أعراض ذلك التفكير.