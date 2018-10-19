زيادة أسعار الطاقة ترفع فاتورة دعم الوقود في مصر

قال طارق الملا وزير النفط المصري، "إن زيادة أسعار النفط العالمية رفعت الفاتورة عن المستهدف في الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي كان من المقرر أن يبلغ 22.5 مليار جنيه".وذكر الوزير أن دعم المواد النفطية تراجع تراجعا طفيفا في الربع الأول من السنة المالية الحالية ليبلغ 23.25 مليار جنيه "1.3 مليار دولار"، لكنه ارتفع نحو مليار جنيه فوق المستهدف في الموازنة العامة.وبحسب "رويترز"، بلغ الدعم 23.5 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية الماضية 2018-2017. لكنه أوضح أن انخفاض استهلاك المواد النفطيية في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 أسهم في الحد من الزيادة خاصة انخفاض استهلاك السولار والمازوت.وقدرت وزارة المالية المصرية دعم المواد النفطية للسنة المالية الحالية بنحو 89 مليار جنيه مقارنة بـ 110 مليارات جنيه في بداية السنة المالية الماضية، إلا أن قيمة الدعم بنهاية تلك السنة بلغت 120.8 مليار جنيه حسبما أوردته الصحيفة.وتبدأ السنة المالية لمصر في أول تموز (يوليو) وتنتهي في 30 حزيران (يونيو)، ورفعت مصر في حزيران (يونيو) أسعار الوقود بنسب بين 17.5 في المائة و66.6 في المائة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات، يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.إلى ذلك، قالت "إس.دي.إكس إنرجي" للنفط والغاز التي تركز على شمال إفريقيا "إن محادثات لشراء بعض الأصول المصرية التابعة لشركة "بي.بي" توقفت دون اتفاق".وذكرت مصادر مصرفية أن "بي.بي" تبحث عن مشترين لحصتها في نشاط لها في قطاع النفط والغاز المصري عمره 50 عاما وتقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار.وأضافت "إس.دي.إكس" في بيان "المباحثات بشأن استحواذنا المقترح على حزمة كبيرة من الأصول في مصر من "بي.بي" أُنهيت عبر تفاهم مشترك"، ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل بشأن سبب إنهاء المحادثات.ولم تتضح الأصول التي كانت "إس.دي.إكس" تجري محادثات بشأنها مع "بي.بي"، وقال باول ولش الرئيس التنفيذي لشركة "إس.دي.إكس"، "من الواضح أنه أمر مخيب للآمال أن تلك العملية لم تتحقق.. كانت فرصة رائعة لكن.. نحن نفحص صفقات محتملة طوال الوقت ونعرف أن هناك صفقات أخرى ستسرع تقدمنا صوب هدفنا المعلن بأن نكون شركة تنقيب وإنتاج كبيرة تركز على شمال إفريقيا".