لاجارد تجاهد لإزالة شكوك واشنطن تجاه التمويل نهائيا

في فندق جميل يقع في وسط مانهاتن في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، تبادلت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، وستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، التحيات والتكريم خلال حفل خيري.أعلن منوشين عن موافقة مدوية على قيادة السيدة لاجارد للصندوق، التي مضى عليها الآن أكثر من سبع سنوات، بينما كان يلقي الخطاب الرئيس دعما لمؤسسة يقودها آرثر شناير، الثمانيني الذي يعيش في نيويورك.ثم بادلته السيدة لاجادرد الحديث، قائلة إنها طورت "علاقة غير عادية" مع منوشين خلال الأشهر الـ17 الماضية - ولقد كان يستمع إليهما جيش من كبار التنفيذيين والأقطاب في بورصة وول ستريت، منهم على سبيل الذكر، كل من ستيفن شوارزمان من شركة بلاكستون وبريان مونيهان من بنك أمريكا.كان هناك سبب واضح للاعتقاد بأن هذا من باب اللطف في التعامل، بل وأنه حقيقي.في الأشهر الأخيرة، قدمت الولايات المتحدة الدعم لأكبر قرض يقدمه صندوق النقد الدولي في التاريخ، عبر حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار دولار للأرجنتين، في محاولة لإحلال الاستقرار في هذا البلد المثقل تحت أعباء الديون في أمريكا اللاتينية.بعد فشل الجهود الأولية في طمأنة الأسواق، رُفع إجمالي المبلغ المقدم إلى 57 مليار دولار- في اليوم الذي كانت فيه مناسبة عشاء الحاخام شناير- مع موافقة واشنطن على ذلك.مع ذلك، السؤال الذي يجري تداوله داخل الصندوق الآن هو، ما إذا كان حماس إدارة ترمب إزاء تقديم صندوق النقد الدولي لهذا القرض إلى الأرجنتين، سيتحول إلى التزام أعمق يشهد في نهاية المطاف الالتزام بتقديم مزيد من أموال دافعي الضرائب في أمريكا إلى هذه المؤسسة.من المقرر أن يشرع صندوق النقد الدولي في حملة كبيرة لجمع الأموال من تلقاء نفسه، لتعزيز موارده المالية - وهذا يمثل تحديا كبيرا لرمز العقيدة الاقتصادية العالمية في عصر الشعبوية المتزايدة، ووسط صراع بين أكبر قوتين في العالم.سيتم إرساء بعض الأسس المبكرة في بالي في إندونيسيا، حيث يعقد الصندوق اجتماعاته السنوية، جنبا إلى جنب مع البنك الدولي هذا الأسبوع.على الرغم من الكلمات الحميمة التي ألقاها منوشين، إلا أنه ليس هناك أي ضمان في أن إدارة ترمب - التي صرحت بشدة عن تشككها في التعددية السياسية حول كل شيء، بدءا من محاكمة مجرمي الحرب وصولا إلى تسوية النزاعات التجارية - ستستمر بالمستوى نفسه من التمويل أو بمستوى أفضل.البلدان الأخرى - بما فيها البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - تنتظر أن تقوم الولايات المتحدة باتخاذ الخطوة الأولى من أجل التعبير عن مواقفها.في الوقت نفسه، عملت الحرب الاقتصادية الباردة الجارية الآن بين واشنطن وبكين على تعقيد الصورة بشكل أكبر، بينما يجري الطرفان الأساسيان في الاقتصاد العالمي تقييما فيما إذا كان تقديم الدعم لصندوق النقد الدولي سيصب في مصلحتهما - أو سيضر بهما.النتيجة هي أن نجاح الحملة التي تشنها السيدة لاجارد يحوطه جانب كبير من اللبس، مع احتمالية التعرض لآثار عميقة ليس بالنسبة للصندوق فحسب، بل للاقتصاد العالمي، أيضا.يقول دوجلاس ريديكر، الممثل الأمريكي الأسبق في مجلس إدارة الصندوق، ومؤسس هيئة استراتيجيات رأس المال الدولية، هيئة استشارات مقرها واشنطن: "قضية الموارد معرضة لخطر أن تصبح مسألة وجودية (بالنسبة لصندوق النقد الدولي).الصندوق لن يكون بالضرورة مقيدا في قدرته على تقديم القروض في الأجل القريب، لكنه قد يعاني في لعب هذا الدور الذي اضطلع به بشكل تقليدي، الذي يتمثل في التأكد من أنه مقرض الملاذ الأخير للدول".صندوق النقد الدولي هو مؤسسة ربحية لا توزع المساعدات بشكل صريح، بل ترفق شروطا مالية ونقدية وغير ذلك بالقروض التي تقدمها - أحيانا بشكل مثير للجدل، كما هو الحال مع اليونان - وذلك من أجل ضمان قدرته على استعادة أمواله.الصندوق لا يواجه انقباضا نقديا وشيكا، فلديه نحو تريليون دولار من الموارد للتعامل مع أية ضائقة مالية جديدة، يمكن أن تحدث في أنحاء العالم.على أن أقل من نصف هذا المبلغ - نحو 450 مليار دولار- يأتي من موارده الدائمة المستندة إلى "الحصة المقررة"، التي يجري الحصول عليها من بلدان أعضاء، استنادا إلى حجم اقتصادها، وتظهر في تمثيلها بحسب وزنها النسبي وقوة كتلتها التصويتية، في مجلس إدارة الصندوق.أكثر البلدان نفوذا، بما فيها الولايات المتحدة والصين وألمانيا، لديها مقاعد منفردة، لكن ينبغي على البلدان الأخرى التشارك مع دول مشابهة لها جغرافيا واقتصاديا.تأتي بقية المبلغ من ترتيبات الاقتراض الخاصة مع بلدان منفردة، ومجموعات من البلدان، من المقرر أن تنتهي بين عامي 2019 و2022.يمكن لخزائن الصندوق أن تنفد بشكل لا يستهان به، ما لم يتم تجديدها. ومصدر القلق بالنسبة للصندوق هو أن المعارضة السياسية يمكن أن تتسبب في إحباط أو تأخير تلك التحويلات، لذلك فإن الرهان الأكثر أمانا قد يكون في تجديد الاحتياطيات الدائمة لدى الصندوق، في الوقت الذي لا تزال فيه الظروف جيدة في الاقتصاد العالمي.يقول ديفيد ليبتون، النائب الأول للعضو المنتدب في صندوق النقد الدولي: "في الوقت الذي يتحول العالم إلى وضع متعدد الأقطاب بشكل متزايد، فإن نطاق سياسات البلدان للرد على الأزمات يصبح أكثر تقييدا، وسيكون الصندوق هو المؤسسة التي لا يمكن الاستغناء عنها".ولما كانت ترسانة صندوق النقد الدولي، ولربما ستظل كذلك دائما، صغيرة جدا على نحو لا يمكِّنها بمفردها التصدي للعدوى المالية الهائلة، يقول أنصار الصندوق إن هناك كثيرا من السيناريوهات المحتملة التي سيكون فيها الصندوق أساسيا.إن كان هناك احتمال لحدوث ركود وأزمة مالية خلال السنوات المقبلة، ربما سيواجه مسؤولو المصارف المركزية معاناة في العثور على خطط علاجية نقدية، بالحجم نفسه الذي تم في أعقاب الأزمة المالية، عندما ضخوا السيولة إلى النظام المصرفي، وعمدوا إلى إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.مستويات المديونية المرتفعة في كثير من الاقتصادات المتقدمة، ربما تعني أن هناك مجالا أقل لتقديم التحفيز من المالية العامة.اللوائح التنظيمية الجديدة المتعلقة بعمليات إنقاذ المصارف، لم يتم اختبارها بعد، ويمكن أن تعاني بسبب ضعف الدعم السياسي المقدم لها، ما يؤدي إلى إيجاد فوضى في الأسواق.في بيان مقدم إلى صحيفة "فاينانشيال تايمز"، ترك متحدث رسمي باسم وزارة الخزانة الأمريكية الباب مفتوحا أمام تقديم إسهامات جديدة محتملة من أمريكا لصندوق النقد الدولي.وقال إنه في حين أن "المستوى الحالي" للتمويل "كاف تماما"، إلا أن الولايات المتحدة ترى أنه ستكون هناك حاجة إلى إجراء "تقييم حذر للتأكد من أن الصندوق لديه أموال كافية لتحقيق المهمة التي يضطلع بها" في الوقت الذي تبدأ فيه الموارد في التضاؤل.الترتيبات الجديدة للاقتراض، وهي مجموعة منفردة من الأموال يجري جمعها من إسهامات البلدان المختلفة، هي الخط الثاني لتمويل الصندوق، بعد الحصص المقرر لها أن تنتهي في عام 2022.وكذلك ستنتهي ترتيبات الاقتراض الثنائية في عام 2019، ويمكن تمديدها لسنة أخرى بعد موافقة المقرضين.أما ترتيبات الاقتراض لتقديم مجموعة واحدة من الأموال، أي الخط الثاني من تمويل الصندوق، فينتهي في عام 2022.يشير المتفائلون إلى قرار مفاجئ اتخذته إدارة ترمب في نيسان (أبريل) الماضي، لتقديم دعم بقيمة 13 مليار دولار تعزيزا لموارد البنك الدولي، في انتصار لرئيسه جيم يونج كيم، ويرون أنه فأل حسن.حسنا، لقد وافق البنك الدولي على كبح جماح التكاليف، بما في ذلك رواتب الموظفين، من أجل حشد الدعم الأمريكي - وهو نموذج من المرجح أنه لا بد من مطابقته مع أي صفقة يتم إبرامها مع صندوق النقد الدولي.كذلك دعمت الولايات المتحدة أخيرا تدخلات الصندوق في أوكرانيا ومصر، إضافة إلى العمل على مراقبة العملات وتقديم الدعم الفني في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - إشارة إلى أنها ترى أن هناك قيمة في صندوق النقد الدولي، خارج إطار الإنقاذ المقدم للأرجنتين.يقول أحد كبار موظفي صندوق النقد الدولي: "ليس بالضرورة أن يمضي المساهمون قدما بمسافات كبيرة فوق الحد، لأن لديهم قيودهم السياسية.على أنه بالنسبة للوضع الحالي للأسواق الناشئة، أعتقد بأن الجولة الجديدة من التمويل آخذة في اكتساب الزخم" على حد قوله.مع ذلك، فإن تصور أن تجرجر الولايات المتحدة أذيالها، يظل هو السيناريو المعقول، بل حتى المرجح، خاصة مع عدم وجود أي أزمة فورية واسعة النطاق للتعامل معها.الدلالة على وجود متاعب في الأسواق الناشئة، حتى في الاقتصادات المتقدمة مثل إيطاليا - حيث الحكومة الجديدة عازمة على تحدي قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالانضباط المالي، ما استثار موجة بيع كبيرة للسندات الإيطالية - لم تكن كافية لإيجاد شعور بالإلحاح إزاء هذه القضية.في الوقت الذي أشاد فيه منوشين بالسيدة لاجارد وشجع عملية إنقاذ الأرجنتين، لا تزال هناك شكوك حول الصندوق بين صفوف كبار المسؤولين في وزارة الخزانة، بمن فيهم ديفيد مالباس، وكيل الوزارة للشؤون الدولية.وقد سبق أن طالب آدم ليريك، الذي عُيِّن أخيرا الممثل الأمريكي المؤقت في مجلس إدارة الصندوق، بأن يتجنب الصندوق التورط في برامج معقدة لسنوات متعددة.إن كانوا ضمن المؤيدين المتشددين في الأمن القومي والاقتصادي في البيت الأبيض، الذين يزدرون التعددية السياسية ويعدونها خسارة في السيادة، يمكن أن يشكلوا عقبة إضافية، ناهيك عن المشرعين الجمهوريين المتشددين في الكونجرس.الزيادة السابقة في حصة الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي، بتشجيع ودعم من إدارة أوباما - التي زادت من التزام واشنطن الدائم نحو الصندوق لتصل إلى نحو 115 مليار دولار - تم إلغاؤها أخيرا من خلال الكونجرس في عام 2016، بعد تأخير لمدة نصف عقد.يقول كلاي لوري، وكيل سابق لوزارة الخزانة الأمريكية، الذي يعمل الآن عضوا منتدبا مع هيئة روك كريك العالمية للمستشارين، وهي هيئة استشارات في واشنطن: "سيتعين على صندوق النقد الدولي تقديم حجة قوية جدا، فهذا جدل صعب جدا بالنسبة للولايات المتحدة.ستكون هناك ضغوط سياسية داخل الإدارة ومع الكونجرس، لا أعتقد بأنهم اقتربوا من موقف يشعرون فيه كما لو أن هناك حاجة إلى زيادة الحصة النسبية".أحد العوامل التي تحبط الدعم الأمريكي المقدم لتعزيز الاحتياطيات الدائمة لصندوق النقد الدولي، هو القلق إزاء إمكانية تمييع حصصها في التصويت في مجلس الإدارة، التي تبلغ 16.5 في المائة، وتجري مراجعتها في كل جولة من جولات جمع الأموال.من المحتم أن تشهد الصين، اعترافا بنمو اقتصادها، وبالتالي زيادة في نفوذها - من حصة تصويتها الحالية التي تصل إلى أعلى من 6 في المائة بقليل - في وقت تعد فيه إدارة ترمب بكين أنها المنافس الاستراتيجي والاقتصادي الرئيس لأمريكا.يقول بعضهم إن انسحاب الولايات المتحدة من الصندوق سيؤدي ببساطة، إلى إيجاد مجال أمام الصين لتطوير آليات تمويل بديلة لتقديم المساعدات للبلدان المتعَبة، ليس في آسيا فحسب، بل في كل أنحاء البلدان النامية.تقول آنا جيلبيرن من كلية الحقوق في جامعة جورج تاون ومعهد بيترسون، والأخير مركز فكري متخصص في السياسة الاقتصادية: "من المؤكد أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة التي تملك فيها الولايات المتحدة حتى الآن النفوذ الأعظم.من المنظور الفج السياسي والذرائعي والواقعي، يتعين عليك التساؤل عما إذا كان من مصلحة الولايات المتحدة التشجيع على تشكيل نماذج سياسة إقليمية متنافسة وتنميتها، في الوقت الذي لا يكون لها أي رأي، أو حتى رأي محدود في تمويلها وكيفية إدارتها وتوجيه أموالها".في الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة وغيرها من اقتصادات مجموعة السبع ضغوطا كبيرة على بكين لتقديم مزيد من الشفافية حول نوايا التمويل لديها من خلال مبادرة الحزام والطريق في بلدان تراوح بين جمهورية الكونغو وصولا إلى فنزويلا عبر باكستان.قد تنجح هذه الجهود في سياق حملة إعادة تمويل ضخمة لصندوق النقد الدولي، من شأنها منح بكين مزيد من الأهمية.ثمة بطاقة حرة وهي موقف الاتحاد الأوروبي من تمويل صندوق النقد الدولي. تقليديا، من المؤكد أن تفقد بلدان الاتحاد الأوروبي، وهي من كبار الداعمين للصندوق، نفوذها في حال أي زيادة للحصة النسبية بسبب اقتصاداتها التي تنمو ببطء.علاوة على ذلك، يمكن أن تتراجع الرغبة لديهم في الحصول على مزيد من القروض من الصندوق، بسبب وجود آلية الاستقرار الأوروبية، وهو صندوق إنقاذ منطقة اليورو، في أعقاب أزمة الديون السيادية. ينظر بعضهم إلى صندوق إنقاذ منطقة اليورو على أنه منافس محتمل لصندوق النقد الدولي.أي خطوة من جانب إدارة ترمب لخفض قدرة صندوق النقد الدولي على التدخل في الاقتصادات المتقدمة كشرط لتقديم الدعم، من شأنها أن تزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للاتحاد الأوروبي.حتى المدافعين المتحمسين عن صندوق النقد الدولي، يقولون إن السيدة لاجارد تواجه مهمة شاقة، فيما تحاول فيه إتمام هذه الجولة من جمع الأموال بحلول العام المقبل.كتب مارك سوبيل، رئيس مجلس إدارة شركة أومفيف، مركز فكري، في ورقة بحثية نشرت الشهر الماضي: "لدى الصندوق مجال ضئيل للمناورة. على أن الصندوق يطرح حوارا حول الموارد ضمن جدول الأعمال مرة أخرى.كما أن من شأنه أن يفضل زيادة كبيرة، لكن كبار المساهمين يميلون إلى عدم فعل شيء يذكر، هذا إن فعلوا أي شيء".يقول أحد المسؤولين في واشنطن ممن يتعقبون الجهود التي يبذلها الصندوق في جمع الأموال، إن نجاحه ربما يعتمد على قدرة السيدة لاجارد على إقناع ترمب مباشرة.يقول المسؤول الرسمي: "إن قمتم باتباع الإجراءات الطبيعية، ربما لن يكون هناك إنجاز أبدا.الوسيلة لإنجاز ذلك هي في قيام السيدة لاجارد بعقد محادثات مباشرة مع الرئيس، وهذا ربما يساعد في تغيير الأمور".وماذا لو فشلت تلك الجهود؟ "إنها حملة تقوم على التخويف نوعا ما. عندما يتم تطبيق الفكرة عمليا، سيتم العثور على المال".