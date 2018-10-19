قدرة الشركات على التكيف ومواجهة الإفلاس

قد يتأتى التأطير المعرفي غير الملائم أيضا بسبب "الالتزامات غير المدروسة" – قرارات سابقة تجعل الشركة رهينة لها وباتجاه يصعب تغييره. يوفر نظام تشغيل سيمبيان في شركة نوكيا، خير مثال على ذلك. في البداية تبنت مجموعة من منتجي الهواتف المتحركة نظام تشغيل سيمبيان في 1998، في محاولة منها للتصدي لخطر دخول مايكروسوفت لهذا القطاع. مع مرور الوقت، ترتب على التزامات شركة نوكيا ومواصلة استثمارها في أجهزة تعتمد على نظام التشغيل هذا، آثار سلبية لقدرتها على التكيف مع منصة أو منهج أيكولوجي.

يولد النجاح نوعا من الغطرسة، وإضافة إلى الرغبات الجامحة لعديد من الفئات من أصحاب المصلحة، قد يركز المديرون على القضايا التشغيلية التي تقود بدورها إلى زيادة الكفاءة وتحقيق نتائج أفضل على المدى القصير، وليس الاستدامة والنمو على المدى الطويل. وذلك ما حدث في "آي بي إم" في ظل قيادة سام بالميسانو، الذي صب جل تركيزه على مضاعفة العوائد على الأسهم كل خمس سنوات، وعجز عن رؤية حقيقة تغير البيئة التنافسية. من دون الاستجابة لذلك التغيير، عانت "آي بي إم" مشكلات جوهرية – على الرغم من عدم ظهورها للعيان حتى بعد انقضاء عدة سنوات.

تقود الخيارات التي تتخذها الإدارة إلى تطبيق هياكل وإجراءات ونماذج عمل تؤدي في حال بقيت على حالها إلى عدم الكفاءة، وقد تصبح عائقا كبيرا أمام الحاجة الملحة إلى التكيف.

لم يمضِ وقت طويل في "آي بي إم" عقب تولي جيني رومتي منصب الرئيس التنفيذي خلفا لبالميسانو لتبدأ المشكلات في الظهور، حيث قل عملاء الأجهزة لمصلحة الحلول السحابية وبرمجيات ساس SaaS ما كان له تأثير كبير في أداء الشركة. كانت شركة "آي بي إم" عالقة في نموذج عمل تكاملي، بحيث كانت مبيعات الأجهزة مرتبطة بهامش عال لمبيعات البرمجيات، وطفرة في خدمات الاستشارات في "آي بي إم" التي تتولى أمور تحميل البرمجيات ومتابعتها. فرض نموذج العمل هذا على مدار سنوات تحديات على مبادرات النمو وجعل التغيير أمرا في غاية الصعوبة. بعد اتخاذ خيارات جريئة وعملية إعادة هيكلة صعبة وشاقة، بدت "آي بي إم" أخيرا قادرة على المواجهة في بيئة تنافسية جديدة.

ثبت أن الهياكل التنظيمية قد تكون بمنزلة عائق في وجه الحاجة الملحة إلى تغيير نماذج الأعمال القديمة. وجدت كل من "نوكيا" و"آي بي إم" أنفسهما عالقتين في نزاعات ومنافسات داخلية بسبب هياكل أثبتت عدم قدرتها على إدارة مجموعات مختلفة تريد حماية مصالحها في سبيل حماية أركانها. في ظل هذا السيناريو، وتحت ضغط الأداء، تقوم المجموعات بفلترة المعلومات المضللة والمعطيات ما يعطي الإدارة انطباعا خاطئا عن أداء الشركة. كما يحول الافتقار إلى التعاون الداخلي، من محاولة الأشخاص لربط المعلومات التي تشير إلى التغييرات في البيئة الخارجية، وبذلك يصبح من الواضح الدور الكبير الذي تلعبه الهيكيلية في دفع الشركة نحو الفشل.



البيئة المتغيرة

عندما تتغير طبيعة القطاع لا بد أن يترتب على ذلك خسارة، وربما تكون الشركات الناجحة أكثر عرضة للخطر كونها غارقة في علاقات مع شركاء وموردين وعملاء رئيسين، عندما يتعلق الأمر برؤية مستقبلية، إضافة لذلك، فإن خيارات الإدارة ومدى تكيفها مع التغيير ستحدد صعوبة أو سهولة الأمر أمام الشركة، لتتراجع عن نموذج عملها الحالي، وتدرك أن البيئة المحيطة بها تتغير بشكل جذري.

لم يدرك أعضاء مجلس الإدارة في "كوداك" السرعة التي تتغير بها البيئة المحيطة "من الأفلام إلى التصوير الرقمي"، وبالتالي فإن خيارات مجلس الإدارة عززت من أهمية الأفلام. وبدعم من مجلس الإدارة في "آي بي إم"، صب بالميسيانو تركيزه على رفع عوائد المساهمين، ما أدى إلى فشله في رؤية تحول المنافسة إلى الخدمات السحابية وخدمات عند الطلب. كما كانت "نوكيا" غارقة في التركيز على المنتجات، ولم تستطع إدارتها من تصور مستقبل يعتمد على منصات ابتكرتها كل من "أبل" و"جوجل".



النجاة من العاصفة

في حين تلعب التحولات الخارجية في طبيعة القطاع دورا كبيرا في فشل الشركات في مرحلة متأخرة، إلا أن الترابط بين تلك التغيرات، والخيارات السابقة والحالية للإدارة والهياكل ونماذج الأعمال التي تبنتها الشركة هي المسؤولة في النهاية عن قدرة الشركة على ركوب التغيير أو الفشل. فقط الشركات التي اتخذت إدارتها قرارات سيئة ولديها هياكل تنظيمية ونماذج أعمال ضعيفة، تستسلم للقوى الخارجية للتغيير.