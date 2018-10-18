سفير الرياض بإندونيسيا: 30 ألف تأشيرة عمالة جاهزة للاستقدام كمرحلة أولى

كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور أسامة الشعيبي؛ السفير السعودي لدى إندونيسيا، أن العدد المقترح لعدد تأشيرات الدفعة الأولى من العمالة المنزلية 30 ألف تأشيرة كمرحلة أولى، فيما سيبدأ إرسال العمالة حال اكتمال جاهزية التنظيم للوزارات المعنية.وقال السفير الشعيبي، إن اتفاقية الاستقدام التي وقعت أخيرا بين البلدين، ستكون آثارها مفيدة للبلدين من جميع النواحي، خاصة الاقتصادية، كالخطوط الجوية للبلدين فضلا عن توفير فرص عمل للشباب الإندونيسي وخفض نسب البطالة وتأمين دخل ثابت لعائلاتهم.وأوضح، أن الآثار تتضمن أيضا إعادة فتح مكاتب تصدير العمالة الإندونيسية وانتعاش السوق الإندونيسي، وعوائد مكاتب الاستقدام المصدرة والمستقدمة في البلدين.وأكد قوة العلاقة التي تربط السعودية وإندونيسيا، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة خاصة بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة وفي كل المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والرياضية.ولفت إلى أن إندونيسيا شهدت أخيرا مشاركة السعودية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت في مدينة بالي بوفد ضم محمد الجدعان وزير المالية ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والدكتور خالد الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.وأشار إلى أن هناك عديدا من الفعاليات الإنسانية، إذ تصل لإندونيسيا على فترات مساعدات عينية تشمل معظم الأسر الإندونيسية المحتاجة عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبعض المؤسسات الخيرية السعودية.