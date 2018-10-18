الرئيس اليمني يؤكد أهمية توحيد الصفوف لهزيمة مشروع إيران في المنطقة

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي اليوم، أهمية توحيد الامكانات والصفوف لهزيمة مشروع ايران في المنطقة.

وقال خلال لقائه اليوم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبدالملك، ووزير الخارجية خالد اليماني إن المرحلة الراهنة تتطلب شحذ الهمم لتجاوز مختلف التحديات التي يواجها شعبنا لتحقيق تطلعاته والانتصار لأهدافه الوطنية التي أفرزتها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة ".

وثمّن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، دعم الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.