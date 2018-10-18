الأمم المتحدة تتوقع نمو سكان العالم بمقدار 2.2 مليار نسمة بحلول عام 2050

أوضح تقرير صادر من صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة سكان العالم لعام 2018، أنه من المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم بمقدار 2.2 مليار نسمة بحلول عام 2050م.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يأتي 1.3 مليار نسمة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تعاني النساء من محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب "ترسخ التمييز بين الجنسين".

وفي تصريح صحفي عقب إصدار التقرير، أوضحت مديرة مكتب الأمم المتحدة للسكان مونيكا فيرو، أن الاتجاه السائد عالمياً يتجه نحو تكوين الأسر الصغيرة، وهو ما يعكس رغبة العديد من الناس بشأن اتخاذ القرارات حول عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم.

ووفقاً لبيانات التقرير، هناك 43 بلداً من المرجح أن يكون لدى النساء فيها أربعة أطفال أو أكثر، وفي جميع بلدان شرق أفريقيا باستثناء خمس دول، فإن أقل من نصف النساء المشاركات في التقرير قلن إنهن يفضلن عدم إنجاب المزيد من الأطفال.

وذكر التقرير أنه إذا كانت توقعات الصندوق صحيحة، فسوف تنمو حصة أفريقيا من سكان العالم من 17% في عام 2017 إلى 26% بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن معدلات الخصوبة في القارة الإفريقية "أقل بكثير" في المدن مقارنة بالمناطق الريفية، ففي إثيوبيا، على سبيل المثال، لدى النساء حوالي 2.1 طفل في المدن، مقارنة بخمسة أطفال في جميع أنحاء البلاد.