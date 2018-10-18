رئيس وزراء اليمن الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي

أدى رئيس الوزراء اليمني الجديد، معين عبدالملك اليوم، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأشار "هادي"، بعد أداء اليمين إلى جملة من الأولويات والمهام وفي مقدمتها التركيز على الوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين، بالاضافة إلى المهام والواجبات الأخرى المناطة به وحكومته لتجاوز تحديات الواقع الراهن بجوانبها ومجالاتها المختلفة.

وقال الرئيس اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، "إننا بحجم الصعوبات والتحديات الراهنة المترتبة على الحرب الانقلابية الحوثية وتداعياتها، إلا أن ذلك لا يعفِ أحداً من تحمل مسؤولياته كاملة وبحث كل السبل الممكنة لتعزيز المهام وإنجاح وتنفيذ الواجبات ".

من جانبه، قال رئيس الحكومة الجديد: "سنبذل قصارى جهودنا مستلهمين توجهاتنا وأولويات مهامنا من توجيهات فخامة الرئيس الرامية إلى بحث كل الوسائل والسبل لتجاوز تحديات واقع بلدنا الراهن والانطلاق معاً نحو البناء والاستقرار والإعمار والتنمية بتعاون ودعم الأشقاء والأصدقاء وفي المقدمة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".