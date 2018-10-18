هيئة الاتصالات تحذر مستخدمي تطبيق "واتساب" من رسائل احتيال تدعي أنها من التطبيق

نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم مستخدمي تطبيق "واتساب" بعدم الاستجابة لرسائل الاحتيال التي تدعي أنها من التطبيق، وتطلب إعادة إرسال رمز التحقق من خلال المحادثة، مما يؤدي إلى سرقة الحساب.

ودعت الهيئة مستخدمي تطبيق "واتساب" باستخدام خاصية الحظر والإبلاغ عن تلك الرسائل الاحتيالية من خلال التطبيق نفسه.

