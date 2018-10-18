وزير العدل يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق النفقة



ترأس وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، أمس , الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق النفقة، وذلك في مركز التدريب العدلي بالرياض، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد في بداية الاجتماع على أهمية الصندوق في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، في بناء مجتمع واعٍ وبيئة عامرة.

واشتمل اللقاء على عرض موجز عن صندوق النفقة، وآخر عن مشروع اللائحة التنفيذية للصندوق، وغير ذلك من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.

يهدف الصندوق إلى حصول مستحقي النفقة على حقهم في إشباع حاجاتهم الأساسية التي تقوم بها حياة الإنسان حفظًا لكرامته وحقه في عيش حياة كريمة.

ويتولى الصندوق صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، كما يتولى صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس.

وحضر الاجتماع، ممثل وزارة العدل عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، ومستشار صندوق النفقة عبدالملك بن محمد السعيد، والمستشار عماد كشي، وممثل وزارة المالية حمد بن محمد الكنهل، وممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سامي بن عبدالعزيز الدامغ، وممثلو القطاع الخاص أيمن عبدالغني حسين، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي، وعيدروس بن حسن العيسائي.

يذكر أن صندوق النفقة، أُنشِئ بقرار من مجلس الوزراء، ويرتبط بوزير العدل، ويكون له مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من ممثلين من وزارات العدل، المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، ويكون مقره في وزارة العدل.