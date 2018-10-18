بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام4.02 نقطة ليبلغ مستوى 5004 نقاط بنسبة 0.08 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر49.9 مليون سهم تمت من خلال 2560 صفقة نقدية بقيمة 10.2 مليون دينار كويتي (نحو33.66 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي2.4 نقطة ليصل إلى مستوى4697.7 نقطة وبنسبة ارتفاع0.05 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت26.5 مليون سهم تمت عبر 1048 صفقة نقدية بقيمة1.9 مليون دينار (نحو 6.2 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 7.5 نقطة ليصل إلى مستوى 5172.99 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.15 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 23.3 مليون سهم تمت عبر 1512 صفقة بقيمة 8.3 مليون دينار (نحو 27.39 مليون دولار).