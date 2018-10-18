أرامكو ستحصل على حصة في مشروع للتكرير بشرق الصين

قال مسؤول كبير اليوم إن شركة أرامكو السعودية تعتزم إبرام اتفاق في وقت لاحق اليوم الخميس للحصول على حصة في مشروع للتكرير والبتروكيماويات في شرق الصين. وقال عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو في مؤتمر للصناعة "سنقيم مراسم توقيع في وقت لاحق اليوم مع حكومة تشجيانغ للاستثمار في مشروع تشجيانغ للتكرير والبتروكيماويات". ووقعت أرامكو السعودية الشهر الماضي اتفاقا طويل الأجل مع شركة تشجيانغ رونغ شنغ المشغلة للمشروع لتوريد الخام. وتعتزم شركة تشجيانغ للبتروكيماويات، المملوكة بنسبة 51 بالمئة لعملاق المنسوجات مجموعة رونغ شنغ القابضة، بدء تشغيل مشروع التكرير والبتروكيماويات البالغ طاقته التكريرية 400 ألف برميل يوميا في شرق الصين أواخر العام الحالي.
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