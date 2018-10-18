مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى4444.34 نقطة منخفضًا بـ8.57 نقطة وبنسبة 0.19 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت4452.91 نقطة.

و بلغت قيمة التداول 916 ألفًا و560 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة25.47 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت

مليونًا و229 ألفًا و800 ريال عماني.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة0.040 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.95مليار ريال عماني.

